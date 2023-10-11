https://ria.ru/20231011/kongressmen-1901895398.html

Конгрессмену предъявили обвинения в обмане спонсоров

Конгрессмену предъявили обвинения в обмане спонсоров - РИА Новости, 11.10.2023

Конгрессмену предъявили обвинения в обмане спонсоров

Члену палаты представителей США республиканцу Джорджу Сантосу, получившему скандальную известность после обнаружения нестыковок в его биографии, предъявили... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T01:17

2023-10-11T01:17

2023-10-11T01:17

сша

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goldman sachs

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Члену палаты представителей США республиканцу Джорджу Сантосу, получившему скандальную известность после обнаружения нестыковок в его биографии, предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества и фальсификациях, сообщает минюст США. "Конгрессмен Сантос обвинен в сговоре, сетевом мошенничестве, ложных заявлениях, фальсификации записей, злостной краже личности и мошенничестве с кредитными картами", - сообщает ведомство. Всего Сантосу предъявлены обвинения по 23 пунктам, говорится в сообщении. Материалы направлены в окружной суд Нью-Йорка, отмечает ведомство. По данным минюста, Сантос подавал ложные данные для организации сборов на свою кампанию, а также снимал деньги с карт жертвователей без их согласия. Сантос должен явиться в суд 27 октября, уточняется в сообщении. Конгрессмена ранее уличили в нестыковках в его биографии, в частности о браке и о наличии родственников, переживших холокост, также появлялись данные о его связях с компаниями, против которых выдвигались обвинения в мошенничестве и обмане клиентов. В мае Сантоса арестовывали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. В ходе судебного заседания в Нью-Йорке он заявил о своей невиновности по всем 13 пунктам обвинения. Сантос был освобожден под залог в 500 тысяч долларов из зала суда. В случае обвинительного приговора члену палаты представителей может грозить до 20 лет тюрьмы. Громкая история вокруг Сантоса, избиравшегося в конгресс в ноябре 2022 года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного члена палаты представителей. В частности, Сантос заявлял о том, что он якобы работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с одним из крупнейших инвестиционных банков мира. Расследование в отношении конгрессмена выявило новые факты его биографии, заинтересовавшие следователей.

https://ria.ru/20231003/kongressmen-1900087993.html

https://ria.ru/20230615/vzyatka-1878475634.html

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сша, нью-йорк (город), goldman sachs, в мире