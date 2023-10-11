https://ria.ru/20231011/konflikt-1902044471.html

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на энергорынки, заявил Путин

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на энергорынки, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на энергорынки, заявил Путин

Если конфликт на Ближнем Востоке будет разрастаться, то это будет влиять на энергетические рынки, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:40

2023-10-11T15:40

2023-10-11T15:55

ближний восток

экономика

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

владимир путин

россия

израиль

палестина

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Если конфликт на Ближнем Востоке будет разрастаться, то это будет влиять на энергетические рынки, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, вот такие действия - они нагнетают обстановку. Если, как вы сказали, конфликт выйдет за палестинские территории, то, конечно, повлияет. Сейчас я слышу Иран обвиняют во всех тяжких, как обычно, без доказательств. Посмотрим, надеюсь, что здравый смысл восторжествует", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".Он отметил, что разрастание конфликта может повлиять на логистику, страховку и фрахт."На добычу это не повлияет, но это может повлиять на все другие составляющие, которые определяют состояние энергетических рынков мировых. Это совершенно очевидные вещи", - пояснил президент.

https://ria.ru/20231011/mekhanizm-1902047359.html

ближний восток

россия

израиль

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ближний восток, экономика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, владимир путин, россия, израиль, палестина