https://ria.ru/20231011/kofe-1901827839.html

В России из-за курса валют может ухудшиться качество кофе

В России из-за курса валют может ухудшиться качество кофе - РИА Новости, 11.10.2023

В России из-за курса валют может ухудшиться качество кофе

Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, сообщает менеджер по продажам компании-импортера зеленого... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T00:16

2023-10-11T00:16

2023-10-11T00:16

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские кофейни из-за колебаний курса валют и роста цен могут снизить требования к качеству кофе, сообщает менеджер по продажам компании-импортера зеленого зерна в Россию RTC-Trading Сергей Рыбенко."Так как кофе закупается в долларах, высокий курс сейчас очень сильно может съесть покупательскую способность. Скорее всего, владельцы кофеен будут закупать низкокачественный кофе. Курс сейчас влияет гораздо больше на рынок потребления, чем биржевые котировки арабики и робусты", – заявил он РИА Новости.По словам эксперта, с производством кофе изменение политики заведений никак не связано. "Он привозится так же из Центральной Америки, Африки и Азии. Никаких поводов и предпосылок для каких-то изменений от стран, продающих и экспортирующих кофе, нет и не намечается", – отметил Рыбенко.Генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко отметила, что "за последний год компания зафиксировала рост закупочных цен на кофе". "На текущий момент мы держим цены в рознице. Таким образом снижаем маржинальность, но сохраняем лояльность наших гостей", – сказала она.Рыбенко уточнил, что цены на арабику последние три-пять месяцев держались на уровне 150-160 центов за фунт, тогда как в 2020 году были на уровне 90-100 центов. При этом он указал, что цены на робусту в июне доходили до 2,8 тысячи долларов за тонну, а сейчас снизились до 2,4 тысячи. "Цены на базовые арабику и робусту очень приближены друг к другу, и разница между ними крайне мала, особенно в рознице", – пояснил он.Основатель и гендиректор компании Restik, клиентами которой являются 400 кофеен в РФ, Олег Сужаев, рассказал, что они уже проделали огромную работу по выбору поставщиков и наиболее удачных вариантов сортов и купажей."Логичный выбор – закупать эти партии крупнее и наращивать свою прибыль за счет дополнительных продаж. Еще одна причина, почему кофейни торгуют зерном, – это попытка увеличить возвращаемость клиентов и их лояльность заведению", – пояснил он.

https://ria.ru/20231005/gastroturizm-1900304247.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, гастрономия, экономика, еда - туризм