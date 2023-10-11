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США возглавят коалицию стран по помощи Украине в создании ВВС - РИА Новости, 11.10.2023
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18:18 11.10.2023 (обновлено: 18:26 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/koalitsiya-1902101149.html
США возглавят коалицию стран по помощи Украине в создании ВВС
США возглавят коалицию стран по помощи Украине в создании ВВС - РИА Новости, 11.10.2023
США возглавят коалицию стран по помощи Украине в создании ВВС
США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:18
2023-10-11T18:26
сша
украина
министерство обороны сша
россия
ллойд остин
сергей лавров
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин."Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.В центре внимания группы, куда также войдут на лидирующих позициях Дания и Нидерланды, будет помощь Украине в освоении истребителей американского производства F-16.Остин сообщил, что Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине крепить кибербезопасность, а Литва - помогать разминированию.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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сша, украина, министерство обороны сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, пентагон, нато, в мире, f-16
США, Украина, Министерство обороны США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Пентагон, НАТО, В мире, F-16
США возглавят коалицию стран по помощи Украине в создании ВВС

Остин: США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине создать ВВС

© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information OfficeИстребитель ВВС США
Истребитель ВВС США - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Fort McCoy Multimedia/Visual Information Office
Истребитель ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США возглавят коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
В центре внимания группы, куда также войдут на лидирующих позициях Дания и Нидерланды, будет помощь Украине в освоении истребителей американского производства F-16.
Остин сообщил, что Эстония и Люксембург возглавят коалицию стран, которая поможет Украине крепить кибербезопасность, а Литва - помогать разминированию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Швеция рассмотрит способы отправки истребителей Gripen на Украину
12 сентября, 14:22
 
СШАУкраинаМинистерство обороны СШАРоссияЛлойд ОстинСергей ЛавровПентагонНАТОВ миреF-16
 
 
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