Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, сообщили в пресс-службе региона.
По мнению Артамонова, объединение сил и разработки банка в сфере цифровой безопасности позволят лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству, которым подвергаются жители региона.
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
"Липецкая область уверенно держится в лидерах по цифровой зрелости. Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. К примеру, одним из первых наш регион перевел предоставление социально значимых услуг в электронную форму. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов", – отметил Артамонов.
В свою очередь, Станислав Кузнецов подчеркнул, что необходимо повышать киберграмотность населения, о чем стороны и договорились.
Также, по сообщению пресс-службы регионального правительства, в рамках соглашения будут реализованы инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства и развитие инфраструктуры регионального туризма с использованием цифровых решений банка.