https://ria.ru/20231011/kibermoshennichestvo-1902078515.html

Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством

Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 11.10.2023

Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:18

2023-10-11T17:18

2023-10-11T17:18

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

станислав кузнецов

сбербанк россии

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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, сообщили в пресс-службе региона. По мнению Артамонова, объединение сил и разработки банка в сфере цифровой безопасности позволят лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству, которым подвергаются жители региона. "Липецкая область уверенно держится в лидерах по цифровой зрелости. Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. К примеру, одним из первых наш регион перевел предоставление социально значимых услуг в электронную форму. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов", – отметил Артамонов. В свою очередь, Станислав Кузнецов подчеркнул, что необходимо повышать киберграмотность населения, о чем стороны и договорились. Также, по сообщению пресс-службы регионального правительства, в рамках соглашения будут реализованы инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства и развитие инфраструктуры регионального туризма с использованием цифровых решений банка.

https://ria.ru/20230922/internet-svyaz-1898051540.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, станислав кузнецов, сбербанк россии