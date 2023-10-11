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Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 11.10.2023
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Липецкая область
 
17:18 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/kibermoshennichestvo-1902078515.html
Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством
Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством - РИА Новости, 11.10.2023
Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду подписали соглашение о сотрудничестве в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:18
2023-10-11T17:18
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
станислав кузнецов
сбербанк россии
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, сообщили в пресс-службе региона. По мнению Артамонова, объединение сил и разработки банка в сфере цифровой безопасности позволят лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству, которым подвергаются жители региона. "Липецкая область уверенно держится в лидерах по цифровой зрелости. Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. К примеру, одним из первых наш регион перевел предоставление социально значимых услуг в электронную форму. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов", – отметил Артамонов. В свою очередь, Станислав Кузнецов подчеркнул, что необходимо повышать киберграмотность населения, о чем стороны и договорились. Также, по сообщению пресс-службы регионального правительства, в рамках соглашения будут реализованы инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства и развитие инфраструктуры регионального туризма с использованием цифровых решений банка.
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липецкая область, игорь артамонов, станислав кузнецов, сбербанк россии
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Станислав Кузнецов, Сбербанк России

Липецкая область и Сбер объединились для борьбы с кибермошенничеством

© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в среду подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, сообщили в пресс-службе региона.
По мнению Артамонова, объединение сил и разработки банка в сфере цифровой безопасности позволят лучше противостоять киберугрозам и кибермошенничеству, которым подвергаются жители региона.
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
© предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационной безопасности
"Липецкая область уверенно держится в лидерах по цифровой зрелости. Для повышения качества жизни населения мы внедряем электронные сервисы практически во все сферы. К примеру, одним из первых наш регион перевел предоставление социально значимых услуг в электронную форму. Разумеется, это требует обеспечения высокой киберзащиты. Имеющиеся у нашего партнёра наработки и инструменты позволят защитить граждан от мошенников, предотвратить вред, который кибератаки могут нанести бизнесу и населению, и в целом повысить уровень качества внедряемых нами цифровых сервисов", – отметил Артамонов.
В свою очередь, Станислав Кузнецов подчеркнул, что необходимо повышать киберграмотность населения, о чем стороны и договорились.
Также, по сообщению пресс-службы регионального правительства, в рамках соглашения будут реализованы инвестиционные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства и развитие инфраструктуры регионального туризма с использованием цифровых решений банка.
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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