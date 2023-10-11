https://ria.ru/20231011/khezbolla-1901963862.html

Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля

Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля - РИА Новости, 11.10.2023

Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля

Ливанское движение "Хезболла" заявило о новом обстреле объекта израильской армии после гибели своих бойцов, сообщается в заявлении организации. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:45

2023-10-11T11:45

2023-10-11T12:08

в мире

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сша

биньямин нетаньяху

сергей лавров

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ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о новом обстреле объекта израильской армии после гибели своих бойцов, сообщается в заявлении организации.В заявлении отмечается, что удары по израильской армии были нанесены в ответ на гибель трех членов "Хезболлы"."Сегодня утром борцы за веру исламского сопротивления нанесли удар управляемыми ракетами по сионистской позиции Аль-Джардах, расположенной напротив района Аль-Духейра, что привело к большому количеству подтвержденных жертв среди рядов боевиков оккупационных сил, включая убитых и раненых", - говорится в заявлении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек."Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231010/vertolet-1901863398.html

https://ria.ru/20231009/udary-1901621686.html

израиль

палестина

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас