https://ria.ru/20231011/khezbolla-1901963862.html
Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля
Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля
Ливанское движение "Хезболла" заявило о новом обстреле объекта израильской армии после гибели своих бойцов, сообщается в заявлении организации. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:45
2023-10-11T11:45
2023-10-11T12:08
в мире
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сша
биньямин нетаньяху
сергей лавров
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ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о новом обстреле объекта израильской армии после гибели своих бойцов, сообщается в заявлении организации.В заявлении отмечается, что удары по израильской армии были нанесены в ответ на гибель трех членов "Хезболлы"."Сегодня утром борцы за веру исламского сопротивления нанесли удар управляемыми ракетами по сионистской позиции Аль-Джардах, расположенной напротив района Аль-Духейра, что привело к большому количеству подтвержденных жертв среди рядов боевиков оккупационных сил, включая убитых и раненых", - говорится в заявлении.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек."Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/vertolet-1901863398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, оон, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, ООН, Хамас
Движение "Хезболла" заявило об обстреле объекта ВС Израиля
В "Хезболла" заявили об обстреле объекта ВС Израиля после гибели своих бойцов
ТУНИС, 11 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило о новом обстреле объекта израильской армии после гибели своих бойцов, сообщается в заявлении организации.
В заявлении отмечается, что удары по израильской армии были нанесены в ответ на гибель трех членов "Хезболлы".
Вертолет Израиля ударил по наблюдательному пункту "Хезболлах"
"Сегодня утром борцы за веру исламского сопротивления нанесли удар управляемыми ракетами по сионистской позиции Аль-Джардах, расположенной напротив района Аль-Духейра, что привело к большому количеству подтвержденных жертв среди рядов боевиков оккупационных сил, включая убитых и раненых", - говорится в заявлении.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС
после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1 тысячу, сообщило во вторник посольство Израиля в США
. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 922 человек.
"Бригады Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной
и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
"Хезболлах" ударили по северу Израиля в ответ на гибель своих бойцов