https://ria.ru/20231011/khab-1902062182.html
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин
В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:35
2023-10-11T16:35
2023-10-11T16:43
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все - и наши турецкие друзья и партнеры, мы заинтересованы, но и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, турция, владимир путин, экономика, европа, россия
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021, Турция, Владимир Путин, Экономика, Европа, Россия
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин
Путин о газовом хабе в Турции: речь идет об электронной площадке для торговли