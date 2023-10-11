https://ria.ru/20231011/khab-1902062182.html

В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин

В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин

В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:35

2023-10-11T16:35

2023-10-11T16:43

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

турция

владимир путин

экономика

европа

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все - и наши турецкие друзья и партнеры, мы заинтересованы, но и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html

турция

европа

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, турция, владимир путин, экономика, европа, россия