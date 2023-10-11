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В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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16:35 11.10.2023 (обновлено: 16:43 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/khab-1902062182.html
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин
В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:35
2023-10-11T16:43
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
турция
владимир путин
экономика
европа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все - и наши турецкие друзья и партнеры, мы заинтересованы, но и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
https://ria.ru/20231011/putin-1902049524.html
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, турция, владимир путин, экономика, европа, россия
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021, Турция, Владимир Путин, Экономика, Европа, Россия
В газовом хабе в Турции заинтересованы все, заявил Путин

Путин о газовом хабе в Турции: речь идет об электронной площадке для торговли

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В случае с газовым хабом в Турции речь идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент, в этом все заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Здесь речь, прежде всего, идет о создании электронной площадки торговли газом на европейский континент. В этом заинтересованы все - и наши турецкие друзья и партнеры, мы заинтересованы, но и все, кто хотят приобретать наши ресурсы на европейском континенте", - сказал Путин, комментируя отказ Европы от поставок российского газа на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Российские энергетики выполняют все обязательства, заявил Путин
Вчера, 15:55
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021ТурцияВладимир ПутинЭкономикаЕвропаРоссия
 
 
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