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Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе - РИА Новости, 11.10.2023
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08:30 11.10.2023 (обновлено: 08:42 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/kadyrov-1901915270.html
Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе
Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе - РИА Новости, 11.10.2023
Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео о том, как он совершает пробежку на свежем воздухе. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:30
2023-10-11T08:42
общество
москва
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео о том, как он совершает пробежку на свежем воздухе. "На улице прекрасная погода, которая так и просит выйти из дома. Утро начинаем с легкой пробежки. Не забываем мой совет про свежий воздух. Вперёд!" - написал Кадыров. В 30-секундном видео он начинает пробежку легкой трусцой по аллее парка и через несколько десятков метров скрывается за поворотом. Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появлялась информация о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ Москвы, появлялись публикации о его смерти. Кадыров после этого заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают "те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии".
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общество, москва, рамзан кадыров
Общество, Москва, Рамзан Кадыров
Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео о том, как он совершает пробежку

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео о том, как он совершает пробежку на свежем воздухе.
"На улице прекрасная погода, которая так и просит выйти из дома. Утро начинаем с легкой пробежки. Не забываем мой совет про свежий воздух. Вперёд!" - написал Кадыров.
В 30-секундном видео он начинает пробежку легкой трусцой по аллее парка и через несколько десятков метров скрывается за поворотом.
Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появлялась информация о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ Москвы, появлялись публикации о его смерти. Кадыров после этого заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают "те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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ОбществоМоскваРамзан Кадыров
 
 
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