https://ria.ru/20231011/kadyrov-1901915270.html

Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе

Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе - РИА Новости, 11.10.2023

Кадыров опубликовал видео, как начинает утро с пробежки на свежем воздухе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео о том, как он совершает пробежку на свежем воздухе. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:30

2023-10-11T08:30

2023-10-11T08:42

общество

москва

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 11 окт – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео о том, как он совершает пробежку на свежем воздухе. "На улице прекрасная погода, которая так и просит выйти из дома. Утро начинаем с легкой пробежки. Не забываем мой совет про свежий воздух. Вперёд!" - написал Кадыров. В 30-секундном видео он начинает пробежку легкой трусцой по аллее парка и через несколько десятков метров скрывается за поворотом. Ранее в ряде Telegram-каналов и СМИ появлялась информация о том, что глава Чечни якобы болеет, ему проводят медицинские процедуры в ЦКБ Москвы, появлялись публикации о его смерти. Кадыров после этого заявил, что абсолютно здоров, а слухи о его тяжелой болезни и смерти распускают "те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии".

https://ria.ru/20231001/tekhnika-1899801891.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, рамзан кадыров