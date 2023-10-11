https://ria.ru/20231011/kadry-1902016280.html

Проблемы кадрового голода в сфере ВЭД обсудят на форуме "Сделано в России"

Проблемы кадрового голода в сфере ВЭД обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 11.10.2023

Проблемы кадрового голода в сфере ВЭД обсудят на форуме "Сделано в России"

Панельная сессия "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", которую проведет Школа экспорта РЭЦ, пройдет на Международном форуме "Сделано в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T14:23

2023-10-11T14:23

2023-10-11T14:23

российский экспортный центр (рэц)

экономика

россия

вэб.рф (вэб)

форум "сделано в россии"

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Панельная сессия "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", которую проведет Школа экспорта РЭЦ, пройдет на Международном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."19 октября на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" пройдет панельная сессия "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов", которую проведет Школа экспорта РЭЦ. На сессии будет выстроен диалог между бизнесом, органами власти, институтами развития и вузами на тему актуальных потребностей экспортеров в квалифицированных кадрах и трудностей, возникающих при подготовке соответствующих специалистов", - говорится в сообщении.По мнению экспертов, кадровый голод в России в текущем году является одним из главных вызовов для экономики. По данным исследования мнений, проведенного Институтом экономической политики имени Гайдара, кадровый дефицит в российской промышленности достигает рекордных значений с 1996 года, составляя 35% в 2023 году. Предприятия, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, также испытывают сегодня серьезный дефицит квалифицированных кадров, в том числе и с учетом новых вызовов по переориентации на новые рынки, логистике, осуществлению платежей.Особенно актуальна эта потребность для предприятий МСП в регионах, у которых нет времени и собственных ресурсов для подготовки кадров под свои задачи.Однако решение этой проблемы требует комплексного подхода, а также эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон - государственных структур, вузов, работодателей, деловых объединений, плюс ведение конструктивного открытого диалога.В рамках сессии "Кадровый голод в ВЭД. Диалог бизнеса, вузов и регионов" представители Школы экспорта РЭЦ совместно с экспертами, представителями власти и бизнеса обсудят: какие меры для решения дефицита кадров для отрасли предпринимаются сегодня, какими профессиональными компетенциями должен обладать выпускник для трудоустройства на предприятие, осуществляющее внешнеэкономическую деятельность. Кроме того, будут подняты вопросы о том, какие практики и механизмы для взаимодействия предприятий и вузов в части подготовки специалистов ВЭД зарекомендовали себя как эффективные и какие новые решения будут предложены в ближайшее время в рамках реформы высшего образования в России.Время всех мероприятий главного экспортного форума страны можно уточнить на сайте в разделе "Программа", также на сайте можно зарегистрироваться на мероприятия.

https://ria.ru/20231005/eksport-1900706548.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, россия, вэб.рф (вэб), форум "сделано в россии"