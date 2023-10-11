В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока
Советник патриарха: конфликт в Израиле может привести к эмиграции христиан
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Можно ожидать усиления эмиграции христиан из стран Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
"Война представляет непосредственную угрозу жизни в том числе и для христиан Ближнего Востока, и можно ожидать усиления эмиграции наших собратьев из охваченных конфликтом регионов. Паства Иерусалимской православной церкви находится по обе стороны линии фронта, и в Израиле, и в секторе Газа. Конечно, она также страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане", - сказал Балашов.
Он добавил, что верующие Русской православной церкви молятся о мире в Иерусалиме и на всей Святой земле, а также "с волнением переживают происходящие события". "Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского патриархата и его работе, направленной на защиту христианского населения, несомненно, будет продолжена", - заключил представитель Русской православной церкви.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.