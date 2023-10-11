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В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока - РИА Новости, 11.10.2023
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Религия
 
18:39 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока - РИА Новости, 11.10.2023
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока
Можно ожидать усиления эмиграции христиан из стран Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник патриарха... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:39
2023-10-11T18:39
религия
израиль
ближний восток
палестина
николай балашов
биньямин нетаньяху
сергей лавров
хамас
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Можно ожидать усиления эмиграции христиан из стран Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов."Война представляет непосредственную угрозу жизни в том числе и для христиан Ближнего Востока, и можно ожидать усиления эмиграции наших собратьев из охваченных конфликтом регионов. Паства Иерусалимской православной церкви находится по обе стороны линии фронта, и в Израиле, и в секторе Газа. Конечно, она также страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане", - сказал Балашов.Он добавил, что верующие Русской православной церкви молятся о мире в Иерусалиме и на всей Святой земле, а также "с волнением переживают происходящие события". "Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского патриархата и его работе, направленной на защиту христианского населения, несомненно, будет продолжена", - заключил представитель Русской православной церкви.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/reysy-1902096278.html
https://ria.ru/20231011/ierusalim-1901969960.html
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израиль, ближний восток, палестина, николай балашов, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, русская православная церковь, оон, религия
Религия, Израиль, Ближний Восток, Палестина, Николай Балашов, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, Русская православная церковь, ООН, Религия
В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока

Советник патриарха: конфликт в Израиле может привести к эмиграции христиан

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Можно ожидать усиления эмиграции христиан из стран Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.
"Война представляет непосредственную угрозу жизни в том числе и для христиан Ближнего Востока, и можно ожидать усиления эмиграции наших собратьев из охваченных конфликтом регионов. Паства Иерусалимской православной церкви находится по обе стороны линии фронта, и в Израиле, и в секторе Газа. Конечно, она также страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане", - сказал Балашов.
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Он добавил, что верующие Русской православной церкви молятся о мире в Иерусалиме и на всей Святой земле, а также "с волнением переживают происходящие события". "Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского патриархата и его работе, направленной на защиту христианского населения, несомненно, будет продолжена", - заключил представитель Русской православной церкви.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
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"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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