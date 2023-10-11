https://ria.ru/20231011/izrail-1902105032.html

В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока

В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока - РИА Новости, 11.10.2023

В РПЦ заявили о возможном оттоке христиан с Ближнего Востока

Можно ожидать усиления эмиграции христиан из стран Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник патриарха... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:39

2023-10-11T18:39

2023-10-11T18:39

религия

израиль

ближний восток

палестина

николай балашов

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Можно ожидать усиления эмиграции христиан из стран Ближнего Востока на фоне обострения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов."Война представляет непосредственную угрозу жизни в том числе и для христиан Ближнего Востока, и можно ожидать усиления эмиграции наших собратьев из охваченных конфликтом регионов. Паства Иерусалимской православной церкви находится по обе стороны линии фронта, и в Израиле, и в секторе Газа. Конечно, она также страдает от ракетно-бомбовых ударов, как и остальные граждане", - сказал Балашов.Он добавил, что верующие Русской православной церкви молятся о мире в Иерусалиме и на всей Святой земле, а также "с волнением переживают происходящие события". "Помощь, которую оказывает наш народ и наша Церковь миротворческому служению Иерусалимского патриархата и его работе, направленной на защиту христианского населения, несомненно, будет продолжена", - заключил представитель Русской православной церкви.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1,2 тысячи человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900."Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231011/reysy-1902096278.html

https://ria.ru/20231011/ierusalim-1901969960.html

https://ria.ru/20231011/pravitelstvo-1902062571.html

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Никита Бизин

израиль, ближний восток, палестина, николай балашов, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, русская православная церковь, оон, религия