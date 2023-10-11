В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана
В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Воздушное пространство Израиля, предположительно, нарушили со стороны Ливана, сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Было получено сообщение о предполагаемом проникновении из Ливана в воздушное пространство Израиля", — говорится в публикации.
Вслед за этими сообщениями в северных районах зазвучали сирены. Власти просят граждан пройти в убежища и оставаться там до дальнейших уведомлений.
Кроме того, израильские СМИ писали, что пациентов больниц на севере Израиля перемещают в центральную часть страны, чтобы подготовить клиники к возможному ухудшению ситуации.
Как заявлял сегодня посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают привычные "правила игры".
В свою очередь, CNN со ссылкой на западного дипломата сообщил, что США и их союзники предостерегли ливанское движение от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По информации телеканала, Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера парламента Набиха Берри. Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции, эти переговоры шли в координации с Вашингтоном.
По последним данным, число жертв нападения движения ХАМАС на Израиль уже превысило 1200 человек. В секторе Газа в результате ответных ударов погибли более 900 жителей.
Кроме того, погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.