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В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана - РИА Новости, 11.10.2023
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18:29 11.10.2023 (обновлено: 19:24 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1902103546.html
В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана
В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана - РИА Новости, 11.10.2023
В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана
Воздушное пространство Израиля, предположительно, нарушили со стороны Ливана, сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:29
2023-10-11T19:24
израиль
ливан
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
биньямин нетаньяху
исмаил хания
оон
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Воздушное пространство Израиля, предположительно, нарушили со стороны Ливана, сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Было получено сообщение о предполагаемом проникновении из Ливана в воздушное пространство Израиля", — говорится в публикации.Вслед за этими сообщениями в северных районах зазвучали сирены. Власти просят граждан пройти в убежища и оставаться там до дальнейших уведомлений.Кроме того, израильские СМИ писали, что пациентов больниц на севере Израиля перемещают в центральную часть страны, чтобы подготовить клиники к возможному ухудшению ситуации.Как заявлял сегодня посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают привычные "правила игры".В свою очередь, CNN со ссылкой на западного дипломата сообщил, что США и их союзники предостерегли ливанское движение от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По информации телеканала, Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера парламента Набиха Берри. Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции, эти переговоры шли в координации с Вашингтоном.По последним данным, число жертв нападения движения ХАМАС на Израиль уже превысило 1200 человек. В секторе Газа в результате ответных ударов погибли более 900 жителей.Кроме того, погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.
https://ria.ru/20231011/zapad-1901857634.html
https://ria.ru/20231011/obstrel-1902055645.html
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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израиль, ливан, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, оон, хамас
Израиль, Ливан, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, ООН, Хамас
В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана

В ЦАХАЛ заявили о проникновении в воздушное пространство Израиля из Ливана

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Воздушное пространство Израиля, предположительно, нарушили со стороны Ливана, сообщила Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
"Было получено сообщение о предполагаемом проникновении из Ливана в воздушное пространство Израиля", — говорится в публикации.
Вслед за этими сообщениями в северных районах зазвучали сирены. Власти просят граждан пройти в убежища и оставаться там до дальнейших уведомлений.
Кроме того, израильские СМИ писали, что пациентов больниц на севере Израиля перемещают в центральную часть страны, чтобы подготовить клиники к возможному ухудшению ситуации.
Мечеть в Хан-Юнисе, разрушенная в результате израильского авиаудара по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Вчера, 08:00
Как заявлял сегодня посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают привычные "правила игры".
В свою очередь, CNN со ссылкой на западного дипломата сообщил, что США и их союзники предостерегли ливанское движение от вмешательства в палестино-израильский конфликт. По информации телеканала, Запад поддерживает контакты с "Хезболлой" через многие каналы, в том числе правительство Ливана и спикера парламента Набиха Берри. Помимо США, по просьбе Израиля с "Хезболлой" связывались также представители Франции, эти переговоры шли в координации с Вашингтоном.
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По последним данным, число жертв нападения движения ХАМАС на Израиль уже превысило 1200 человек. В секторе Газа в результате ответных ударов погибли более 900 жителей.
Кроме того, погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шесть пропали без вести. Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Израиль получил последнее предупреждение
10 октября, 08:00
 
ИзраильЛиванВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияООНХамас
 
 
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