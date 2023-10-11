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Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта
Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта - РИА Новости, 11.10.2023
Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз с начала конфликта с ХАМАС созвонился с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заручился поддержкой США,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:29
2023-10-11T18:29
2023-10-11T18:29
в мире
сша
израиль
биньямин нетаньяху
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз с начала конфликта с ХАМАС созвонился с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заручился поддержкой США, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня еще раз поговорил с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр поблагодарил президента за сильные слова поддержки, высказанные после их последнего вчерашнего разговора, и за его безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта
Нетаньяху поблагодарил Байдена за выражение поддержки Израилю
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз с начала конфликта с ХАМАС созвонился с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заручился поддержкой США, сообщила канцелярия израильского премьера.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня еще раз поговорил с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр поблагодарил президента за сильные слова поддержки, высказанные после их последнего вчерашнего разговора, и за его безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.
Израиль получил последнее предупреждение