https://ria.ru/20231011/izrail-1902103420.html

Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта

Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта - РИА Новости, 11.10.2023

Нетаньяху вновь обсудил с Байденом эскалацию конфликта

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз с начала конфликта с ХАМАС созвонился с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заручился поддержкой США,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:29

2023-10-11T18:29

2023-10-11T18:29

в мире

сша

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в третий раз с начала конфликта с ХАМАС созвонился с президентом США Джо Байденом, в ходе которого заручился поддержкой США, сообщила канцелярия израильского премьера. "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сегодня еще раз поговорил с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр поблагодарил президента за сильные слова поддержки, высказанные после их последнего вчерашнего разговора, и за его безоговорочную поддержку Государства Израиль", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году