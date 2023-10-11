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РЕК за сутки собрал девять миллионов рублей для пострадавших в Израиле - РИА Новости, 11.10.2023
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Религия
 
20:10 11.10.2023 (обновлено: 20:15 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1902099811.html
РЕК за сутки собрал девять миллионов рублей для пострадавших в Израиле
РЕК за сутки собрал девять миллионов рублей для пострадавших в Израиле - РИА Новости, 11.10.2023
РЕК за сутки собрал девять миллионов рублей для пострадавших в Израиле
Российский еврейский конгресс (РЕК) за сутки собрал более 9 миллионов рублей на экстренном сборе средств для помощи раненым мирным жителям Израиля, следует из... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:10
2023-10-11T20:15
религия
израиль
россия
австрия
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) за сутки собрал более 9 миллионов рублей на экстренном сборе средств для помощи раненым мирным жителям Израиля, следует из данных на странице акции.По данным на странице, всего планируется собрать 22,2 миллиона рублей."Мы видим мощную мобилизацию усилий, единение людей в Израиле. Сегодня вся еврейская община России и Российский еврейский конгресс вместе со всеми еврейскими общинами мира хотят сказать слова поддержки Израилю и протянуть Израилю руку помощи... Российский еврейский конгресс объявил благотворительную акцию "С Израилем против террора!" по экстренному сбору средств для медицинской помощи мирным жителям Израиля... Вместе с нашим партнером Jewish impact centre мы собираемся собрать деньги по запросам трех израильских больниц "Каплан", "Барзилай" и "Сорока", – сообщил и.о. президента организации Михаил Бройтман в ходе сетевой конференции, посвященной старту акции.Он отметил, что такой вспышки насилия, как в последние дни, в Израиле не было за последние десять лет.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/peregovory-1902082247.html
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израиль, россия, австрия, биньямин нетаньяху, исмаил хания, исраэль кац, хамас, российский еврейский конгресс, религия
Религия, Израиль, Россия, Австрия, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Исраэль Кац, Хамас, Российский еврейский конгресс, Религия
РЕК за сутки собрал девять миллионов рублей для пострадавших в Израиле

РЕК собрал 9 млн рублей для медицинской помощи раненым мирным жителям Израиля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПриспущенный государственный флаг на территории посольства Израиля в Москве
Приспущенный государственный флаг на территории посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) за сутки собрал более 9 миллионов рублей на экстренном сборе средств для помощи раненым мирным жителям Израиля, следует из данных на странице акции.
По данным на странице, всего планируется собрать 22,2 миллиона рублей.
"Мы видим мощную мобилизацию усилий, единение людей в Израиле. Сегодня вся еврейская община России и Российский еврейский конгресс вместе со всеми еврейскими общинами мира хотят сказать слова поддержки Израилю и протянуть Израилю руку помощи... Российский еврейский конгресс объявил благотворительную акцию "С Израилем против террора!" по экстренному сбору средств для медицинской помощи мирным жителям Израиля... Вместе с нашим партнером Jewish impact centre мы собираемся собрать деньги по запросам трех израильских больниц "Каплан", "Барзилай" и "Сорока", – сообщил и.о. президента организации Михаил Бройтман в ходе сетевой конференции, посвященной старту акции.
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В МИД Израиля рассказали, когда появится возможность переговоров с ХАМАС
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Он отметил, что такой вспышки насилия, как в последние дни, в Израиле не было за последние десять лет.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
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Число погибших жителей Израиля в результате эскалации израильско-палестинского конфликта превысило 1,2 тысячи человек, сообщает газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 900.
Погибшими в Израиле числятся четверо россиян, шестеро пропали без вести. Также пропали десятки граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся граждане Австрии, КНР, Мексики и Франции.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.
Глава израильского минобороны Йоав Галлант ранее заявил о полной блокаде сектора Газа и назвал противников "человекоподобными животными", израильский министр энергетики Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что поручил немедленно перекрыть подачу в анклав воды.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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РелигияИзраильРоссияАвстрияБиньямин НетаньяхуИсмаил ХанияИсраэль КацХамасРоссийский еврейский конгрессРелигия
 
 
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