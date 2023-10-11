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Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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15:33 11.10.2023 (обновлено: 15:48 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/izrail-1902041969.html
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин
Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:33
2023-10-11T15:48
израиль
палестина
владимир путин
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общество
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и женщин оставьте в покое, заявил президент РФ Владимир Путин."Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин добавил, что, если мужчины решили между собой бороться, пусть борются."Детей, женщин оставьте в покое", - сказал Путин, отметив, что это касается обеих сторон.
https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902040780.html
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израиль, палестина, владимир путин, в мире, общество, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Владимир Путин, В мире, Общество, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин

Путин призвал минимизировать гражданские потери в конфликте Израиля и Палестины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и женщин оставьте в покое, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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Путин добавил, что, если мужчины решили между собой бороться, пусть борются.
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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ИзраильПалестинаВладимир ПутинВ миреОбществоРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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