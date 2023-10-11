https://ria.ru/20231011/izrail-1902041969.html

Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин

Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин

Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:33

2023-10-11T15:33

2023-10-11T15:48

израиль

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владимир путин

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общество

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и женщин оставьте в покое, заявил президент РФ Владимир Путин."Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин добавил, что, если мужчины решили между собой бороться, пусть борются."Детей, женщин оставьте в покое", - сказал Путин, отметив, что это касается обеих сторон.

https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html

https://ria.ru/20231011/putin-1902040780.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

израиль, палестина, владимир путин, в мире, общество, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году