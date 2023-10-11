https://ria.ru/20231011/izrail-1902041969.html
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин
Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:33
2023-10-11T15:33
2023-10-11T15:48
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владимир путин
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общество
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и женщин оставьте в покое, заявил президент РФ Владимир Путин."Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин добавил, что, если мужчины решили между собой бороться, пусть борются."Детей, женщин оставьте в покое", - сказал Путин, отметив, что это касается обеих сторон.
https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html
https://ria.ru/20231011/putin-1902040780.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, палестина, владимир путин, в мире, общество, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Палестина, Владимир Путин, В мире, Общество, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Ожесточение в Израиле очень большое, заявил Путин
Путин призвал минимизировать гражданские потери в конфликте Израиля и Палестины
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Нужно стремиться к тому, чтоб минимизировать потери гражданского населения в израильско-палестинском конфликте, пусть мужчины борются между собой, а детей и женщин оставьте в покое, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, к минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков", - сказал Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин напомнил, что Россия поддерживает создание государства Палестина
Путин добавил, что, если мужчины решили между собой бороться, пусть борются.
"Детей, женщин оставьте в покое", - сказал Путин, отметив, что это касается обеих сторон.
Путин рассказал о последствиях конфликта между Израилем и Палестиной