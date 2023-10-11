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Уроженец Златоуста погиб в Израиле после нападения ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
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13:24 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/izrail-1901998528.html
Уроженец Златоуста погиб в Израиле после нападения ХАМАС
Уроженец Златоуста погиб в Израиле после нападения ХАМАС - РИА Новости, 11.10.2023
Уроженец Златоуста погиб в Израиле после нападения ХАМАС
Уроженец города Златоуст Челябинской области Давид Лысцов, проживавший в Израиле с 14 лет, погиб в результате нападения бойцов ХАМАС на участников музыкального... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:24
2023-10-11T13:24
в мире
израиль
свердловская область
златоуст
алексей хохлов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Уроженец города Златоуст Челябинской области Давид Лысцов, проживавший в Израиле с 14 лет, погиб в результате нападения бойцов ХАМАС на участников музыкального фестиваля, где он работал в службе безопасности, сообщила его сестра Ксения Калистратова на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как сообщал телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA, не менее 260 тел обнаружены на месте музыкального фестиваля в пустыне близ города Офаким, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром. "Седьмого октября в ходе военных действий ХАМАС в Израиле трагически погиб мой брат Давид Лысцов. Я не знаю, как мы сможем пережить это горе и как мы будем жить без него. Он был лучшим братом, сыном и дядей", - написала она. Как уточнила Калистратова челябинскому изданию 74.ru, Давид в возрасте 14 лет переехал в Израиль из Златоуста вместе с отцом по программе репатриации. По ее словам, он работал секьюрити на фестивале электронной музыки, куда ворвались боевики ХАМАС. Давида похоронили недалеко от Кирьят-Яма 10 октября, у него остался семилетний сын. Девушка также сообщила, что встречалась с братом в сентябре в Турции, а до этого они не виделись лет пять. "Это был насыщенный отпуск, и мы получили много положительных эмоций", - написала Ксения в соцсети. Житель Иерусалима Аяз Азизов, работающий в банке, отметил, что Давид был жизнерадостным человеком. "Еще пару дней назад мы шутили на Ярконе. Он ушел, находясь на страже отдыхающих в Офакиме. На твоём месте мог быть каждый из нас. Покойся с миром. Мы отомстим", - написал он в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве. Еще шестеро считаются пропавшими без вести. В среду академик РАН Алексей Хохлов рассказал РИА Новости, что уроженец Свердловской области ученый Сергей Гредескул, переехавший в Израиль в начале 90-х, погиб с супругой в своем доме в Офакиме при атаке ХАМАС.
https://ria.ru/20231011/izrail-1901995374.html
израиль
свердловская область
златоуст
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в мире, израиль, свердловская область, златоуст, алексей хохлов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Свердловская область, Златоуст, Алексей Хохлов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Уроженец Златоуста погиб в Израиле после нападения ХАМАС

Уроженец Златоуста погиб в Израиле после нападения ХАМАС на участников фестиваля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Уроженец города Златоуст Челябинской области Давид Лысцов, проживавший в Израиле с 14 лет, погиб в результате нападения бойцов ХАМАС на участников музыкального фестиваля, где он работал в службе безопасности, сообщила его сестра Ксения Калистратова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщал телеканал i24 со ссылкой на медицинскую организацию ZAKA, не менее 260 тел обнаружены на месте музыкального фестиваля в пустыне близ города Офаким, на который напали бойцы ХАМАС в субботу утром.
"Седьмого октября в ходе военных действий ХАМАС в Израиле трагически погиб мой брат Давид Лысцов. Я не знаю, как мы сможем пережить это горе и как мы будем жить без него. Он был лучшим братом, сыном и дядей", - написала она.
Как уточнила Калистратова челябинскому изданию 74.ru, Давид в возрасте 14 лет переехал в Израиль из Златоуста вместе с отцом по программе репатриации. По ее словам, он работал секьюрити на фестивале электронной музыки, куда ворвались боевики ХАМАС. Давида похоронили недалеко от Кирьят-Яма 10 октября, у него остался семилетний сын.
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Девушка также сообщила, что встречалась с братом в сентябре в Турции, а до этого они не виделись лет пять. "Это был насыщенный отпуск, и мы получили много положительных эмоций", - написала Ксения в соцсети.
Житель Иерусалима Аяз Азизов, работающий в банке, отметил, что Давид был жизнерадостным человеком. "Еще пару дней назад мы шутили на Ярконе. Он ушел, находясь на страже отдыхающих в Офакиме. На твоём месте мог быть каждый из нас. Покойся с миром. Мы отомстим", - написал он в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Четыре гражданина России, по последним данным, погибли в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Тель-Авиве. Еще шестеро считаются пропавшими без вести.
В среду академик РАН Алексей Хохлов рассказал РИА Новости, что уроженец Свердловской области ученый Сергей Гредескул, переехавший в Израиль в начале 90-х, погиб с супругой в своем доме в Офакиме при атаке ХАМАС.
 
В миреИзраильСвердловская областьЗлатоустАлексей ХохловХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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