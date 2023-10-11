https://ria.ru/20231011/izrail-1901989546.html

Песков прокомментировал ситуацию в Израиле

Песков прокомментировал ситуацию в Израиле - РИА Новости, 11.10.2023

Песков прокомментировал ситуацию в Израиле

Говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, сейчас главное - остановить войну, сказал журналистам... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:00

2023-10-11T13:00

2023-10-11T13:26

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, сейчас главное - остановить войну, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас главное - остановить войну, потому что пока идет война, конечно, говорить о каких-то инициативах очень сложно и вряд ли возможно. Россия продолжает свои контакты и с израильской стороной, и с палестинской администрацией, сейчас можно будет приветствовать любые усилия, которые помогут остановить войну, от кого бы эта инициатива ни исходила", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231011/izrail-1901987946.html

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, дмитрий песков