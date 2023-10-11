https://ria.ru/20231011/izrail-1901989546.html
Песков прокомментировал ситуацию в Израиле
Песков прокомментировал ситуацию в Израиле - РИА Новости, 11.10.2023
Песков прокомментировал ситуацию в Израиле
Говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, сейчас главное - остановить войну, сказал журналистам... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:00
2023-10-11T13:00
2023-10-11T13:26
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, сейчас главное - остановить войну, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас главное - остановить войну, потому что пока идет война, конечно, говорить о каких-то инициативах очень сложно и вряд ли возможно. Россия продолжает свои контакты и с израильской стороной, и с палестинской администрацией, сейчас можно будет приветствовать любые усилия, которые помогут остановить войну, от кого бы эта инициатива ни исходила", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231011/izrail-1901987946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, дмитрий песков
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Россия, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию в Израиле
Песков: говорить об урегулировании в Израиле до урегулирования очень сложно
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Говорить о каких-либо инициативах по урегулированию палестино-израильского конфликта сейчас очень сложно, сейчас главное - остановить войну, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас главное - остановить войну, потому что пока идет война, конечно, говорить о каких-то инициативах очень сложно и вряд ли возможно. Россия продолжает свои контакты и с израильской стороной, и с палестинской администрацией, сейчас можно будет приветствовать любые усилия, которые помогут остановить войну, от кого бы эта инициатива ни исходила", - сказал Песков.
Говорить о возможности урегулирования в Израиле пока рано, считает Песков