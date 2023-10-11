https://ria.ru/20231011/irak-1902070333.html

Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер

Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер - РИА Новости, 11.10.2023

Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер

Ирак может принимать суверенные решения по выстраиванию отношений с другими странами, Багдад не позволит другим государствам диктовать, с кем нужно проводить... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:54

2023-10-11T16:54

2023-10-11T16:54

в мире

ирак

россия

багдад (город)

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ирак может принимать суверенные решения по выстраиванию отношений с другими странами, Багдад не позволит другим государствам диктовать, с кем нужно проводить контакты, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя". "Ирак имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения, выстраивать отношения так, как мы считаем, в наших интересах. Мы не позволим диктовать Ираку, кто наши друзья, кто наши партнеры", - сказал премьер-министр, комментируя возможные осложнения в отношениях Ирака с западными странами на фоне визита ас-Судани в Россию. По словам главы кабмина, в Ираке помнят российскую поддержку Багдада в борьбе с терроризмом, а визит в Москву - это "послание и подтверждение того курса, который проводит правительство Ирака в контексте России". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231011/irak-1902052507.html

https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html

ирак

россия

багдад (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирак, россия, багдад (город), владимир путин