Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер
Премьер Ирака: Багдад не позволит Западу диктовать, с кем строиь отношения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ирак может принимать суверенные решения по выстраиванию отношений с другими странами, Багдад не позволит другим государствам диктовать, с кем нужно проводить контакты, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"Ирак имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения, выстраивать отношения так, как мы считаем, в наших интересах. Мы не позволим диктовать Ираку, кто наши друзья, кто наши партнеры", - сказал премьер-министр, комментируя возможные осложнения в отношениях Ирака с западными странами на фоне визита ас-Судани в Россию.
По словам главы кабмина, в Ираке помнят российскую поддержку Багдада в борьбе с терроризмом, а визит в Москву - это "послание и подтверждение того курса, который проводит правительство Ирака в контексте России".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.