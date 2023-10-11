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Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер - РИА Новости, 11.10.2023
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16:54 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/irak-1902070333.html
Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер
Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер - РИА Новости, 11.10.2023
Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер
Ирак может принимать суверенные решения по выстраиванию отношений с другими странами, Багдад не позволит другим государствам диктовать, с кем нужно проводить... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:54
2023-10-11T16:54
в мире
ирак
россия
багдад (город)
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ирак может принимать суверенные решения по выстраиванию отношений с другими странами, Багдад не позволит другим государствам диктовать, с кем нужно проводить контакты, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя". "Ирак имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения, выстраивать отношения так, как мы считаем, в наших интересах. Мы не позволим диктовать Ираку, кто наши друзья, кто наши партнеры", - сказал премьер-министр, комментируя возможные осложнения в отношениях Ирака с западными странами на фоне визита ас-Судани в Россию. По словам главы кабмина, в Ираке помнят российскую поддержку Багдада в борьбе с терроризмом, а визит в Москву - это "послание и подтверждение того курса, который проводит правительство Ирака в контексте России". Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231011/irak-1902052507.html
https://ria.ru/20231010/putin-1901789406.html
ирак
россия
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в мире, ирак, россия, багдад (город), владимир путин
В мире, Ирак, Россия, Багдад (город), Владимир Путин
Ирак может принимать самостоятельные решения, заявил премьер

Премьер Ирака: Багдад не позволит Западу диктовать, с кем строиь отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Ирак может принимать суверенные решения по выстраиванию отношений с другими странами, Багдад не позволит другим государствам диктовать, с кем нужно проводить контакты, заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".
"Ирак имеет возможность принимать самостоятельные, суверенные решения, выстраивать отношения так, как мы считаем, в наших интересах. Мы не позволим диктовать Ираку, кто наши друзья, кто наши партнеры", - сказал премьер-министр, комментируя возможные осложнения в отношениях Ирака с западными странами на фоне визита ас-Судани в Россию.
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По словам главы кабмина, в Ираке помнят российскую поддержку Багдада в борьбе с терроризмом, а визит в Москву - это "послание и подтверждение того курса, который проводит правительство Ирака в контексте России".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани во время встречи в Москве. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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