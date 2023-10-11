https://ria.ru/20231011/investkredity-1901853418.html

Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты

Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты - РИА Новости, 11.10.2023

Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты

Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:12

2023-10-11T10:12

2023-10-11T10:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город оказывает существенную поддержку промпредприятиям, в том числе финансовую. Так, льготные инвестиционные кредиты одобрены четырем компаниям, производящим кабели, медицинские изделия, лекарства и другую продукцию. С марта прошлого года, когда город начал предоставление таких кредитов, предприятия приобрели на привлеченные средства более 180 единиц крупного промышленного оборудования, создав свыше 10 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Полученные средства предприятия могут направить на закупку оборудования, создание или реконструкцию инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ставка по льготным инвестиционным кредитам составляет 3% годовых, максимальная сумма кредита – 3 миллиарда рублей. В рамках этого инструмента Москва компенсирует заемщикам часть процентов.

https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html

москва

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва