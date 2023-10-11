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Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты
Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты - РИА Новости, 11.10.2023
Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты
Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:12
2023-10-11T10:12
2023-10-11T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город оказывает существенную поддержку промпредприятиям, в том числе финансовую. Так, льготные инвестиционные кредиты одобрены четырем компаниям, производящим кабели, медицинские изделия, лекарства и другую продукцию. С марта прошлого года, когда город начал предоставление таких кредитов, предприятия приобрели на привлеченные средства более 180 единиц крупного промышленного оборудования, создав свыше 10 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Полученные средства предприятия могут направить на закупку оборудования, создание или реконструкцию инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ставка по льготным инвестиционным кредитам составляет 3% годовых, максимальная сумма кредита – 3 миллиарда рублей. В рамках этого инструмента Москва компенсирует заемщикам часть процентов.
https://ria.ru/20231005/moskva-1900601530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город оказывает существенную поддержку промпредприятиям, в том числе финансовую. Так, льготные инвестиционные кредиты одобрены четырем компаниям, производящим кабели, медицинские изделия, лекарства и другую продукцию. С марта прошлого года, когда город начал предоставление таких кредитов, предприятия приобрели на привлеченные средства более 180 единиц крупного промышленного оборудования, создав свыше 10 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Полученные средства предприятия могут направить на закупку оборудования, создание или реконструкцию инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ставка по льготным инвестиционным кредитам составляет 3% годовых, максимальная сумма кредита – 3 миллиарда рублей. В рамках этого инструмента Москва
компенсирует заемщикам часть процентов.
Ефимов: объем промышленного производства Москвы вырос на 12%