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Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты - РИА Новости, 11.10.2023
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10:12 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/investkredity-1901853418.html
Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты
Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты - РИА Новости, 11.10.2023
Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты
Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на... РИА Новости, 11.10.2023
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2023-10-11T10:12
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город оказывает существенную поддержку промпредприятиям, в том числе финансовую. Так, льготные инвестиционные кредиты одобрены четырем компаниям, производящим кабели, медицинские изделия, лекарства и другую продукцию. С марта прошлого года, когда город начал предоставление таких кредитов, предприятия приобрели на привлеченные средства более 180 единиц крупного промышленного оборудования, создав свыше 10 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Полученные средства предприятия могут направить на закупку оборудования, создание или реконструкцию инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Ставка по льготным инвестиционным кредитам составляет 3% годовых, максимальная сумма кредита – 3 миллиарда рублей. В рамках этого инструмента Москва компенсирует заемщикам часть процентов.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Заммэра Ефимов: четыре компании получили от города льготные инвесткредиты

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Столичные власти через Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставили еще четырем промышленным компаниям льготные инвесткредиты на общую сумму более одного миллиарда рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город оказывает существенную поддержку промпредприятиям, в том числе финансовую. Так, льготные инвестиционные кредиты одобрены четырем компаниям, производящим кабели, медицинские изделия, лекарства и другую продукцию. С марта прошлого года, когда город начал предоставление таких кредитов, предприятия приобрели на привлеченные средства более 180 единиц крупного промышленного оборудования, создав свыше 10 тысяч рабочих мест", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Полученные средства предприятия могут направить на закупку оборудования, создание или реконструкцию инфраструктуры, а также на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, уточнили в столичном департаменте инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ставка по льготным инвестиционным кредитам составляет 3% годовых, максимальная сумма кредита – 3 миллиарда рублей. В рамках этого инструмента Москва компенсирует заемщикам часть процентов.
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