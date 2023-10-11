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Глава ПСБ обсудил актуальные вопросы развития банковской инфраструктуры ЛНР

Глава ПСБ обсудил актуальные вопросы развития банковской инфраструктуры ЛНР - РИА Новости, 11.10.2023

Глава ПСБ обсудил актуальные вопросы развития банковской инфраструктуры ЛНР

Председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козлов провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:33

2023-10-11T13:33

2023-10-11T13:33

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Сергей Козлов провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили актуальные вопросы развития банковской инфраструктуры на территории субъекта, предоставление финансовых и нефинансовых услуг гражданам и организациям ЛНР, а также перспективы дальнейшего взаимодействия банка и Республики, сообщает пресс-служба банка. "ПСБ принимает активное участие в развитии финансовой и социально-экономической инфраструктуры Луганской Народной Республики. <…> Мы стремимся к тому, чтобы и жители, и предпринимательское сообщество региона, имея полноценный доступ к комплексу современных, отвечающих лучшим стандартам банковских услуг, открывали для себя новые возможности, способствующие как улучшению личного благосостояния, так и процветанию региона", – приводятся в сообщении слова Фрадкова. В свою очередь, председатель правительства ЛНР поблагодарил банк за работу, которая проводится на территории Республики, а также за те принятые решения, которые позволяют улучшить социальное положение местных жителей. Также Фрадков посетил Луганский филиал ПСБ, где установлен робот для автоматической обработки наличных денег в кассовом центре. Роботизированная технология действует на базе отечественного программного обеспечения, что является еще одним шагом реализации банковской стратегии импортозамещения. В сентябре аналогичную разработку ПСБ запустил в Донецке, говорится в сообщении.

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Алёна Пава

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