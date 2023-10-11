https://ria.ru/20231011/indoneziya-1901988299.html
В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании
В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании - РИА Новости, 11.10.2023
В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании
Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:55
2023-10-11T12:55
2023-10-11T12:58
экономика
индонезия
россия
москва
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи на полях Российской энергетической недели. "Мы готовы продолжать диалог... У нас все еще остаются возможности, чтобы работать вместе", - подчеркнул Ариаджи, отвечая на вопрос о том, участвует ли правительство Индонезии в бойкоте российских энергетических компаний на фоне западных санкций. По его словам, российские компании также ждут в новой столице Индонезии - Нусантаре. "Строительство нашей новой столицы - проект достаточно масштабный. Энергетическим компаниям предстоит обеспечить город газом, энергией, в том числе и возобновляемой. Если есть российские компании, которые хотели бы вести дела в Нусантаре, мы можем передать это намерение соответствующим ведомствам", - отметил Ариаджи. Он добавил, что Россия также может стать партнером для Индонезии для построения экосистемы СПГ в регионе АСЕАН. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230923/diskriminatsiya-1898254010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индонезия, россия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Экономика, Индонезия, Россия, Москва, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021
В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании
В Индонезии заявили, что готовы продолжать диалог с российскими энергокомпаниями
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи на полях Российской энергетической недели.
«
"Мы готовы продолжать диалог... У нас все еще остаются возможности, чтобы работать вместе", - подчеркнул Ариаджи, отвечая на вопрос о том, участвует ли правительство Индонезии в бойкоте российских энергетических компаний на фоне западных санкций.
По его словам, российские компании также ждут в новой столице Индонезии - Нусантаре.
"Строительство нашей новой столицы - проект достаточно масштабный. Энергетическим компаниям предстоит обеспечить город газом, энергией, в том числе и возобновляемой. Если есть российские компании, которые хотели бы вести дела в Нусантаре, мы можем передать это намерение соответствующим ведомствам", - отметил Ариаджи.
Он добавил, что Россия
также может стать партнером для Индонезии для построения экосистемы СПГ в регионе АСЕАН.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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