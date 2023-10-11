https://ria.ru/20231011/indoneziya-1901988299.html

В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании

В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании - РИА Новости, 11.10.2023

В Минэнерго Индонезии заявили, что не бойкотируют российские энергокомпании

Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T12:55

2023-10-11T12:55

2023-10-11T12:58

экономика

индонезия

россия

москва

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Индонезия не бойкотирует российские энергетические компании, несмотря на западные санкции, и готова продолжать с ними диалог, заявил в интервью РИА Новости гендиректор по нефти и газу министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Тутука Ариаджи на полях Российской энергетической недели. "Мы готовы продолжать диалог... У нас все еще остаются возможности, чтобы работать вместе", - подчеркнул Ариаджи, отвечая на вопрос о том, участвует ли правительство Индонезии в бойкоте российских энергетических компаний на фоне западных санкций. По его словам, российские компании также ждут в новой столице Индонезии - Нусантаре. "Строительство нашей новой столицы - проект достаточно масштабный. Энергетическим компаниям предстоит обеспечить город газом, энергией, в том числе и возобновляемой. Если есть российские компании, которые хотели бы вести дела в Нусантаре, мы можем передать это намерение соответствующим ведомствам", - отметил Ариаджи. Он добавил, что Россия также может стать партнером для Индонезии для построения экосистемы СПГ в регионе АСЕАН. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230923/diskriminatsiya-1898254010.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, индонезия, россия, москва, министерство энергетики рф (минэнерго россии), форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021