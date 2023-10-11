https://ria.ru/20231011/grazhdanstvo-1902045645.html
В СПЧ призвали решить вопрос гражданства рожденных за рубежом детей россиян
В СПЧ призвали решить вопрос гражданства рожденных за рубежом детей россиян - РИА Новости, 11.10.2023
В СПЧ призвали решить вопрос гражданства рожденных за рубежом детей россиян
Дети россиян, рожденные и проживающие за рубежом, должны получать российское гражданство, сообщила заместитель председателя Совета по правам человека при... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:45
2023-10-11T15:45
2023-10-11T15:45
россия
ирина киркора
гражданство
совет по правам человека при президенте рф (спч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дети россиян, рожденные и проживающие за рубежом, должны получать российское гражданство, сообщила заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора. В ходе круглого стола "Восстановление прав похищенных детей, вывезенных из зон военных конфликтов на территорию третьих стран" она рассказала о случаях, когда в прошлом году на фоне "массовых приступов русофобии" россияне, проживающие за рубежом, под давлением социальных служб иностранных государств оказались разлучены с детьми - основной претензией было ненадлежащее исполнение родительских обязательств без подтверждения какой-то аргументацией. "Нам необходимо менять законодательство РФ в первую очередь для того, чтобы ребенок, рожденный гражданкой Российской Федерации на территории другого государства, приобретал российское гражданство, иначе помочь юридически мы не можем", - сообщила Киркора. Она отметила, что родителям и детям с территории России помочь было невозможно, поскольку зачастую мамы могут много лет проживать на территории иностранного государства по законодательству этой страны, но только когда их разлучают с детьми, понимают, что у ребенка нет российского гражданства.
https://ria.ru/20230724/grazhdanstvo-1885958310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина киркора, гражданство, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Россия, Ирина Киркора, Гражданство, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ призвали решить вопрос гражданства рожденных за рубежом детей россиян
Киркора: рожденные за границей дети россиян должны получать гражданство России
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Дети россиян, рожденные и проживающие за рубежом, должны получать российское гражданство, сообщила заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ Ирина Киркора.
В ходе круглого стола "Восстановление прав похищенных детей, вывезенных из зон военных конфликтов на территорию третьих стран" она рассказала о случаях, когда в прошлом году на фоне "массовых приступов русофобии" россияне, проживающие за рубежом, под давлением социальных служб иностранных государств оказались разлучены с детьми - основной претензией было ненадлежащее исполнение родительских обязательств без подтверждения какой-то аргументацией.
«
"Нам необходимо менять законодательство РФ в первую очередь для того, чтобы ребенок, рожденный гражданкой Российской Федерации на территории другого государства, приобретал российское гражданство, иначе помочь юридически мы не можем", - сообщила Киркора.
Она отметила, что родителям и детям с территории России помочь было невозможно, поскольку зачастую мамы могут много лет проживать на территории иностранного государства по законодательству этой страны, но только когда их разлучают с детьми, понимают, что у ребенка нет российского гражданства.
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