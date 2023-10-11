https://ria.ru/20231011/germaniya-1902073359.html
Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии
Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии - РИА Новости, 11.10.2023
Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии
Партия "Зеленых" на выборах в Германии провалились, потому что люди видят результат политики, президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T17:04
2023-10-11T17:04
2023-10-11T17:04
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Партия "Зеленых" на выборах в Германии провалились, потому что люди видят результат политики, президент России Владимир Путин. Он пояснил, что в некоторых странах Европы атомную энергетику решили закрыть, от российского газа отказаться, а это привело к тому, что уровень использования в структуре энергетики угля многократно возрос. "Посмотрите, результат на земельных выборах сейчас в Федеративной Республике (Германия), "Зеленые" провалились, потому что люди же видят, что происходит, видят результат этой политики. Вот и последствия в политической сфере уже", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что в России одна из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 43% приходится на газ, который является самым высокотехнологичным видом топлива среди углеводородов.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, европа, владимир путин, в мире
Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, В мире
Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии
Путин: "Зеленые" на выборах в Германии провалились, люди видят итог политики
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Партия "Зеленых" на выборах в Германии провалились, потому что люди видят результат политики, президент России Владимир Путин.
Он пояснил, что в некоторых странах Европы
атомную энергетику решили закрыть, от российского газа отказаться, а это привело к тому, что уровень использования в структуре энергетики угля многократно возрос.
Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
"Посмотрите, результат на земельных выборах сейчас в Федеративной Республике (Германия), "Зеленые" провалились, потому что люди же видят, что происходит, видят результат этой политики. Вот и последствия в политической сфере уже", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
Он отметил, что в России одна из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 43% приходится на газ, который является самым высокотехнологичным видом топлива среди углеводородов.
В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"