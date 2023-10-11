https://ria.ru/20231011/germaniya-1902073359.html

Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии

Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии - РИА Новости, 11.10.2023

Путин назвал причину провала "Зеленых" на выборах в Германии

Партия "Зеленых" на выборах в Германии провалились, потому что люди видят результат политики, президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T17:04

2023-10-11T17:04

2023-10-11T17:04

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Партия "Зеленых" на выборах в Германии провалились, потому что люди видят результат политики, президент России Владимир Путин. Он пояснил, что в некоторых странах Европы атомную энергетику решили закрыть, от российского газа отказаться, а это привело к тому, что уровень использования в структуре энергетики угля многократно возрос. "Посмотрите, результат на земельных выборах сейчас в Федеративной Республике (Германия), "Зеленые" провалились, потому что люди же видят, что происходит, видят результат этой политики. Вот и последствия в политической сфере уже", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Он отметил, что в России одна из самых "зеленых" структур энергетики в мире - 43% приходится на газ, который является самым высокотехнологичным видом топлива среди углеводородов.

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

https://ria.ru/20230319/opros-1858913552.html

германия

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, европа, владимир путин, в мире