https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
"Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:19
2023-10-11T16:19
2023-10-11T16:21
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
экономика
газпром
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас "Газпром" поставляет меньше, да и доходность, и доходы меньше. Ну ничего, Газпром чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин добавил, что расширяется газификация внутри страны, увеличиваются поставки на другие рынки, строятся трубопроводы.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, газпром
Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Экономика, Газпром
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
Путин: "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, но компания справляется
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас "Газпром" поставляет меньше, да и доходность, и доходы меньше. Ну ничего, Газпром чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин добавил, что расширяется газификация внутри страны, увеличиваются поставки на другие рынки, строятся трубопроводы.
Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом