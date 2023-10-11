https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html

Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу

Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу - РИА Новости, 11.10.2023

Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу

"Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:19

2023-10-11T16:19

2023-10-11T16:21

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

экономика

газпром

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас "Газпром" поставляет меньше, да и доходность, и доходы меньше. Ну ничего, Газпром чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин добавил, что расширяется газификация внутри страны, увеличиваются поставки на другие рынки, строятся трубопроводы.

https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, газпром