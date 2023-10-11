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Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу - РИА Новости, 11.10.2023
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16:19 11.10.2023 (обновлено: 16:21 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
"Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:19
2023-10-11T16:21
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
экономика
газпром
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас "Газпром" поставляет меньше, да и доходность, и доходы меньше. Ну ничего, Газпром чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".Путин добавил, что расширяется газификация внутри страны, увеличиваются поставки на другие рынки, строятся трубопроводы.
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владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, газпром
Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Экономика, Газпром
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу

Путин: "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, но компания справляется

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Газпром" поставляет меньше газа в Европу, доходов меньше, но компания справляется, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас "Газпром" поставляет меньше, да и доходность, и доходы меньше. Ну ничего, Газпром чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Путин добавил, что расширяется газификация внутри страны, увеличиваются поставки на другие рынки, строятся трубопроводы.
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Владимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023ЭкономикаГазпром
 
 
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