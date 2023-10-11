https://ria.ru/20231011/gazoprovod-1901974764.html
В Кремле прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector
В Кремле прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector - РИА Новости, 11.10.2023
В Кремле прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector
Информация о взрыве на газопроводе Balticconnector - это тревожная новость, опасные прецеденты на Балтике уже были созданы подрывом "Северных потоков", сообщил... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T12:16
2023-10-11T12:16
2023-10-11T12:21
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Информация о взрыве на газопроводе Balticconnector - это тревожная новость, опасные прецеденты на Балтике уже были созданы подрывом "Северных потоков", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR,"Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб. Но, безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против "Северных потоков", поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию", - ответил Песков журналистам.Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
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balticconnector, эстония, финляндия, россия, в мире
Balticconnector, Эстония, Финляндия, Россия, В мире
В Кремле прокомментировали повреждение газопровода Balticconnector
Песков: в Кремле ожидают более подробных данных по ситуации на Balticconnector
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Информация о взрыве на газопроводе Balticconnector - это тревожная новость, опасные прецеденты на Балтике уже были созданы подрывом "Северных потоков", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газопровод Balticconnector между Эстонией
и Финляндией
не работает из-за возможной утечки, так как в воскресенье вечером упало давление в подводной трубе и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники во вторник обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии, поврежден также кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии, сообщил ранее портал эстонского государственного телерадиовещания ERR,
"Я не располагаю технической информацией, не знаю, есть ли такая информация у наших специальных служб. Но, безусловно, это достаточно тревожная новость, потому что мы знаем, что опасные прецеденты по осуществлению терактов против объектов критической инфраструктуры на Балтике уже были созданы, я имею в виду известные атаки против "Северных потоков", поэтому, конечно, мы будем ожидать более подробную информацию", - ответил Песков журналистам.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива
длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector