https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html

Путин рассказал о программе социальной газификации в России

Путин рассказал о программе социальной газификации в России - РИА Новости, 11.10.2023

Путин рассказал о программе социальной газификации в России

Президент России Владимир Путин заявил, что 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домохозяйств уже подключены к газу в России по программе "Социальной... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:32

2023-10-11T15:32

2023-10-11T16:01

россия

владимир путин

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домохозяйств уже подключены к газу в России по программе "Социальной газификации". Путин напомнил, что в 2021 году в масштабах всей страны стартовала программа "Социальной газификации", ее цель, чтобы природный газ дошел до каждого дома. "По итогам первых лет программы обеспечено технической возможностью присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. По словам Путина, в прошлом году была договоренность сделать такую программу бессрочной, более того, эту программу расширили на поликлиники, больницы и школы.

https://ria.ru/20231011/putin-1902035158.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023