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Путин рассказал о программе социальной газификации в России - РИА Новости, 11.10.2023
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15:32 11.10.2023 (обновлено: 16:01 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html
Путин рассказал о программе социальной газификации в России
Путин рассказал о программе социальной газификации в России - РИА Новости, 11.10.2023
Путин рассказал о программе социальной газификации в России
Президент России Владимир Путин заявил, что 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домохозяйств уже подключены к газу в России по программе "Социальной... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:32
2023-10-11T16:01
россия
владимир путин
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домохозяйств уже подключены к газу в России по программе "Социальной газификации". Путин напомнил, что в 2021 году в масштабах всей страны стартовала программа "Социальной газификации", ее цель, чтобы природный газ дошел до каждого дома. "По итогам первых лет программы обеспечено технической возможностью присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели. По словам Путина, в прошлом году была договоренность сделать такую программу бессрочной, более того, эту программу расширили на поликлиники, больницы и школы.
https://ria.ru/20231011/putin-1902035158.html
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россия, владимир путин, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
Россия, Владимир Путин, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
Путин рассказал о программе социальной газификации в России

Путин: в РФ по программе соцгазификации 375 тысяч домохозяйств подключены к газу

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПредупреждающая табличка рядом с трубой газопровода
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что 375 тысяч из 1 миллиона запланированных домохозяйств уже подключены к газу в России по программе "Социальной газификации".
Путин напомнил, что в 2021 году в масштабах всей страны стартовала программа "Социальной газификации", ее цель, чтобы природный газ дошел до каждого дома.
"По итогам первых лет программы обеспечено технической возможностью присоединить более миллиона домохозяйств, из них 375 тысяч уже подключены", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
По словам Путина, в прошлом году была договоренность сделать такую программу бессрочной, более того, эту программу расширили на поликлиники, больницы и школы.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин предложил давать субсидии по газификации участникам СВО
Вчера, 15:11
 
РоссияВладимир ПутинФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023
 
 
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