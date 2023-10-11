https://ria.ru/20231011/gaz-1902066395.html
Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин
Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин
Россия и Иран обсуждают вопрос поставок российского газа на иранский рынок, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:44
2023-10-11T16:44
2023-10-11T17:06
экономика
россия
иран
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают вопрос поставок российского газа на иранский рынок, сообщил президент России Владимир Путин."И иранские партнеры тоже обсуждают с нами возможности поставок российского газа на иранский рынок", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания Российской энергетической недели.
https://ria.ru/20231011/putin-1902071662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, владимир путин
Экономика, Россия, Иран, Владимир Путин
Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин
Путин: Москва и Тегеран обсуждают возможность поставок российского газа в Иран