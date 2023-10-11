https://ria.ru/20231011/gaz-1902066395.html

Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин

Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Обсуждается возможность поставок газа на иранский рынок, заявил Путин

Россия и Иран обсуждают вопрос поставок российского газа на иранский рынок, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:44

2023-10-11T16:44

2023-10-11T17:06

экономика

россия

иран

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают вопрос поставок российского газа на иранский рынок, сообщил президент России Владимир Путин."И иранские партнеры тоже обсуждают с нами возможности поставок российского газа на иранский рынок", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников пленарного заседания Российской энергетической недели.

https://ria.ru/20231011/putin-1902071662.html

россия

иран

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, иран, владимир путин