https://ria.ru/20231011/gaz-1902055236.html
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа
Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:25
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
европа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа."Зачем создавать себе проблемы, в надежде на то, что мы рухнем, но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, европа
Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Европа
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа
Путин: Европа сама создает себе проблемы, отказываясь от российского газа
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа.
"Зачем создавать себе проблемы, в надежде на то, что мы рухнем, но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу