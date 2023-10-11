https://ria.ru/20231011/gaz-1902055236.html

Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа

Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023

Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа

Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:14

2023-10-11T16:14

2023-10-11T16:25

экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

европа

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа."Зачем создавать себе проблемы, в надежде на то, что мы рухнем, но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html

европа

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, европа