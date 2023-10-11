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Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023
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16:14 11.10.2023 (обновлено: 16:25 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/gaz-1902055236.html
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа - РИА Новости, 11.10.2023
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа
Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:14
2023-10-11T16:25
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
европа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа."Зачем создавать себе проблемы, в надежде на то, что мы рухнем, но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
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европа
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экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, европа
Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Европа
Путин: Европа создает себе проблемы, отказываясь от российского газа

Путин: Европа сама создает себе проблемы, отказываясь от российского газа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Европа создала себе проблемы, в надежде, что Россия рухнет - мы не рухнем, заявил президент России Владимир Путин, говоря об отказе Европы от российского газа.
"Зачем создавать себе проблемы, в надежде на то, что мы рухнем, но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
Вчера, 16:19
 
ЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕвропа
 
 
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