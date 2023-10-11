https://ria.ru/20231011/finansirovanie-1902036349.html

Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме

Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме - РИА Новости, 11.10.2023

Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме

Президент РФ Владимир Путин, говоря о планах по обновлению электросетевого хозяйства, обратил внимание правительства на необходимость профинансировать все... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:16

2023-10-11T15:16

2023-10-11T15:16

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

экономика

россия

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о планах по обновлению электросетевого хозяйства, обратил внимание правительства на необходимость профинансировать все региональные программы в полном объеме. "Напомню, что у нас сверстаны планы по обновлению электросетевого хозяйства в тех субъектах федерации, где вопрос стоит наиболее остро. Это примерно 10 регионов. Обращаю внимание правительства: все региональные программы на этот счет нужно профинансировать в полном объеме", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. Президент РФ также отметил, что средства федерального бюджета на поддержку таких программ предусмотрены. Кроме того, Путин подчеркнул, что ключевым условием для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка являются стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, россия, владимир путин, правительство рф