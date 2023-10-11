Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/finansirovanie-1902036349.html
Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме
Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме - РИА Новости, 11.10.2023
Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме
Президент РФ Владимир Путин, говоря о планах по обновлению электросетевого хозяйства, обратил внимание правительства на необходимость профинансировать все... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:16
2023-10-11T15:16
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
экономика
россия
владимир путин
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о планах по обновлению электросетевого хозяйства, обратил внимание правительства на необходимость профинансировать все региональные программы в полном объеме. "Напомню, что у нас сверстаны планы по обновлению электросетевого хозяйства в тех субъектах федерации, где вопрос стоит наиболее остро. Это примерно 10 регионов. Обращаю внимание правительства: все региональные программы на этот счет нужно профинансировать в полном объеме", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели. Президент РФ также отметил, что средства федерального бюджета на поддержку таких программ предусмотрены. Кроме того, Путин подчеркнул, что ключевым условием для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка являются стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231011/zadacha-1902035273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, экономика, россия, владимир путин, правительство рф
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Экономика, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин поручил профинансировать все региональные программы в полном объеме

Путин поручил кабмину полностью профинансировать все региональные программы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о планах по обновлению электросетевого хозяйства, обратил внимание правительства на необходимость профинансировать все региональные программы в полном объеме.
"Напомню, что у нас сверстаны планы по обновлению электросетевого хозяйства в тех субъектах федерации, где вопрос стоит наиболее остро. Это примерно 10 регионов. Обращаю внимание правительства: все региональные программы на этот счет нужно профинансировать в полном объеме", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.
Президент РФ также отметил, что средства федерального бюджета на поддержку таких программ предусмотрены.
Кроме того, Путин подчеркнул, что ключевым условием для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка являются стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин назвал стратегическую задачу ТЭК России
Вчера, 15:11
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023ЭкономикаРоссияВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала