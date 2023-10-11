Рейтинг@Mail.ru
Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 11.10.2023 (обновлено: 18:49 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/f-16-1902104707.html
Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны
Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны - РИА Новости, 11.10.2023
Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны
Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T18:37
2023-10-11T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
f-16
сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441394_475:0:2596:1193_1920x0_80_0_0_950f53755d3b64c4cce61faeb6b9f2f3.jpg
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года."На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы... Самое ранее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин напомнил, что США вместе с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441394_723:0:2429:1280_1920x0_80_0_0_6c85e12673ae0242e853cc27079aeadb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны сша, f-16, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, F-16, США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны

Остин: Украина начнет применять F-16 не раньше весны

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года.
"На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы... Самое ранее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин напомнил, что США вместе с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАF-16СШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала