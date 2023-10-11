https://ria.ru/20231011/f-16-1902104707.html

Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны

Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны - РИА Новости, 11.10.2023

Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T18:37

2023-10-11T18:37

2023-10-11T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

f-16

сша

ллойд остин

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года."На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы... Самое ранее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин напомнил, что США вместе с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство обороны сша, f-16, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр