Пентагон считает, что Украина начнет применять F-16 не раньше весны
Остин: Украина начнет применять F-16 не раньше весны
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что применение на Украине истребителей американского производства F-16 может начаться не ранее весны следующего года.
"На достижение первичной боеготовности потребуются месяцы... Самое ранее следующей весной мы сможем увидеть первичную боеготовность", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Остин напомнил, что США вместе с рядом стран Европы уже приступили к переобучению украинских летчиков и техников на F-16.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".