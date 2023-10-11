https://ria.ru/20231011/evakuatsiya-1902132566.html

США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы

США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы - РИА Новости, 11.10.2023

США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы

США активно прорабатывают с Израилем и Египтом планы эвакуации гражданского населения сектора Газа, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T21:29

2023-10-11T21:29

2023-10-11T21:29

в мире

израиль

сша

египет

джон кирби

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США активно прорабатывают с Израилем и Египтом планы эвакуации гражданского населения сектора Газа, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы активно обсуждаем это с нашими израильскими и египетскими коллегами. Мы поддерживаем безопасный проход для гражданского гражданского населения. Его нельзя винить в том, что сделал ХАМАС", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.

https://ria.ru/20231011/zapad-1901987027.html

израиль

сша

египет

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, египет, джон кирби, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году