США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы
США прорабатывают с Израилем и Египтом эвакуацию гражданского населения из Газы
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США активно прорабатывают с Израилем и Египтом планы эвакуации гражданского населения сектора Газа, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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"Мы активно обсуждаем это с нашими израильскими и египетскими коллегами. Мы поддерживаем безопасный проход для гражданского гражданского населения. Его нельзя винить в том, что сделал ХАМАС", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.