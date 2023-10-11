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США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы - РИА Новости, 11.10.2023
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21:29 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/evakuatsiya-1902132566.html
США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы
США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы - РИА Новости, 11.10.2023
США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы
США активно прорабатывают с Израилем и Египтом планы эвакуации гражданского населения сектора Газа, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T21:29
2023-10-11T21:29
в мире
израиль
сша
египет
джон кирби
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США активно прорабатывают с Израилем и Египтом планы эвакуации гражданского населения сектора Газа, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы активно обсуждаем это с нашими израильскими и египетскими коллегами. Мы поддерживаем безопасный проход для гражданского гражданского населения. Его нельзя винить в том, что сделал ХАМАС", - сказал Кирби на брифинге Белого дома. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа. На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
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израиль
сша
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в мире, израиль, сша, египет, джон кирби, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Египет, Джон Кирби, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США обсуждают с Израилем и Египтом план эвакуации мирного населения из Газы

США прорабатывают с Израилем и Египтом эвакуацию гражданского населения из Газы

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт – РИА Новости. США активно прорабатывают с Израилем и Египтом планы эвакуации гражданского населения сектора Газа, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«
"Мы активно обсуждаем это с нашими израильскими и египетскими коллегами. Мы поддерживаем безопасный проход для гражданского гражданского населения. Его нельзя винить в том, что сделал ХАМАС", - сказал Кирби на брифинге Белого дома.
Сломанные ворота в кибуц Кфар-Аза. 10 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Сорок обезглавленных младенцев уничтожат Запад
Вчера, 13:13
Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Во вторник издание Haaretz со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари сообщило, что израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время наносятся авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора Газа.
На фоне эскалации конфликта ряд государств начал вывоз своих граждан из Израиля.
 
В миреИзраильСШАЕгипетДжон КирбиБиньямин НетаньяхуХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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