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Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии

Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии - РИА Новости, 11.10.2023

Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии

Персонал посольства РФ в Израиле готов к эвакуации, но необходимости в ее проведении пока нет, заявил российский посол в стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:27

2023-10-11T13:27

2023-10-11T13:34

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

в мире

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Персонал посольства РФ в Израиле готов к эвакуации, но необходимости в ее проведении пока нет, заявил российский посол в стране Анатолий Викторов."О посольстве могу сказать, во-первых, все сотрудники живы-здоровы, слава богу, разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других... учреждений пока не просматриваются", - сказал посол РФ в стране, участвуя в дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения арабо-израильского конфликта.

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россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, в мире