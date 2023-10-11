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Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии
Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии - РИА Новости, 11.10.2023
Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии
Персонал посольства РФ в Израиле готов к эвакуации, но необходимости в ее проведении пока нет, заявил российский посол в стране Анатолий Викторов. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:27
2023-10-11T13:27
2023-10-11T13:34
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Персонал посольства РФ в Израиле готов к эвакуации, но необходимости в ее проведении пока нет, заявил российский посол в стране Анатолий Викторов."О посольстве могу сказать, во-первых, все сотрудники живы-здоровы, слава богу, разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других... учреждений пока не просматриваются", - сказал посол РФ в стране, участвуя в дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения арабо-израильского конфликта.
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РИА Новости
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россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, в мире
Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов, В мире
Посол России в Израиле оценил возможность эвакуации сотрудников дипмиссии
Посол РФ в Израиле: в эвакуации сотрудников дипмиссии нет необходимости
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Персонал посольства РФ в Израиле готов к эвакуации, но необходимости в ее проведении пока нет, заявил российский посол в стране Анатолий Викторов.
"О посольстве могу сказать, во-первых, все сотрудники живы-здоровы, слава богу, разумеется, в состоянии готовности к эвакуационным мероприятиям, которые пока, на сегодняшний момент, для сотрудников посольства и других... учреждений пока не просматриваются", - сказал посол РФ в стране, участвуя в дискуссии клуба "Валдай" на тему обострения арабо-израильского конфликта.