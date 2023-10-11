https://ria.ru/20231011/evakuatsiya-1901910907.html
Дания готовит эвакуацию граждан из Израиля и Палестины
Дания готовит эвакуацию граждан из Израиля и Палестины - РИА Новости, 11.10.2023
Дания готовит эвакуацию граждан из Израиля и Палестины
Правительство Дании сообщило в пресс-релизе об эвакуации датчан из Израиля и Палестины под руководством МИД, будут организованы специальные рейсы. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T07:53
2023-10-11T07:53
2023-10-11T07:53
палестина
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сергей лавров
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оон
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Дании сообщило в пресс-релизе об эвакуации датчан из Израиля и Палестины под руководством МИД, будут организованы специальные рейсы. "Правительство хочет предложить эвакуацию граждан Дании из Израиля и Палестины. Министерство иностранных дел координирует эвакуацию", - следует из релиза. Сообщается, что эвакуация начнется "в течение последующих дней", ведется работа по организации специальных рейсов самолетов, которые будут направлены в регион. В релизе также отмечается, что эвакуация будет проходить по желанию граждан, добровольно. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900. "Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231010/evakuatsiya-1901870423.html
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палестина, израиль, в мире, дания, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина, Израиль, В мире, Дания, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Дания готовит эвакуацию граждан из Израиля и Палестины
Власти Дании сообщили о работе над эвакуацией граждан из Израиля и Палестины
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Правительство Дании сообщило в пресс-релизе об эвакуации датчан из Израиля и Палестины под руководством МИД, будут организованы специальные рейсы.
«
"Правительство хочет предложить эвакуацию граждан Дании из Израиля и Палестины. Министерство иностранных дел координирует эвакуацию", - следует из релиза.
Сообщается, что эвакуация начнется "в течение последующих дней", ведется работа по организации специальных рейсов самолетов, которые будут направлены в регион.
В релизе также отмечается, что эвакуация будет проходить по желанию граждан, добровольно.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" объявило об операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
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Число погибших в ходе эскалации израильско-палестинского конфликта жителей Израиля превысило 1200 человек, сообщила в среду утром газета Times of Israel. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 900.
"Бригады Аль-Кассам" заявляли, что взяли в плен десятки израильских военных. Позднее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук сообщил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, взяты в плен и удерживаются в секторе Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН
, которые предполагают сосуществование двух государств.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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