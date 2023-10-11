https://ria.ru/20231011/eskalatsiya-1901898453.html
С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы
С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы - РИА Новости, 11.10.2023
С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы
Более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T02:12
2023-10-11T02:12
2023-10-11T02:30
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 11 окт - РИА Новости. Более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Массовое перемещение продолжалось в течение последних 24 часов по всему сектору Газа, общее число перемещенных лиц в настоящее время превышает цифру в 263 934 человека", - сказано в сообщении. В УКГВ ожидают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
https://ria.ru/20231011/palestintsy-1901891221.html
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израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, США, Биньямин Нетаньяху, Сергей Лавров, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы
УКГВ: более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома
ООН, 11 окт - РИА Новости. Более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
«
"Массовое перемещение продолжалось в течение последних 24 часов по всему сектору Газа, общее число перемещенных лиц в настоящее время превышает цифру в 263 934 человека", - сказано в сообщении.
В УКГВ ожидают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.
Обострение палестино-израильского конфликта
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС
проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
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Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.
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