https://ria.ru/20231011/eskalatsiya-1901898453.html

С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы

С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы - РИА Новости, 11.10.2023

С начала эскалации свои дома покинули более 263 тысяч жителей Газы

Более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T02:12

2023-10-11T02:12

2023-10-11T02:30

израиль

палестина

сша

биньямин нетаньяху

сергей лавров

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 11 окт - РИА Новости. Более 263,9 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ). "Массовое перемещение продолжалось в течение последних 24 часов по всему сектору Газа, общее число перемещенных лиц в настоящее время превышает цифру в 263 934 человека", - сказано в сообщении. В УКГВ ожидают, что число перемещенных лиц будет расти и дальше.Обострение палестино-израильского конфликтаУтром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" в секторе Газа.Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более 100 пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.По данным палестинского Минздрава, число жертв при обстреле сектора Газа со стороны Израиля выросло до 788.

https://ria.ru/20231011/palestintsy-1901891221.html

https://ria.ru/20231010/soldaty-1901863021.html

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палестина

сша

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израиль, палестина, сша, биньямин нетаньяху, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире