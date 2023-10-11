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"Приоритет на национальный рынок": Путин выступил на РЭН - РИА Новости, 11.10.2023
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15:50 11.10.2023 (обновлено: 17:21 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/energy-1902047944.html
"Приоритет на национальный рынок": Путин выступил на РЭН
"Приоритет на национальный рынок": Путин выступил на РЭН - РИА Новости, 11.10.2023
"Приоритет на национальный рынок": Путин выступил на РЭН
Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" и ответил на вопросы модератора по ключевым... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:50
2023-10-11T17:21
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
владимир путин
энергетика
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" и ответил на вопросы модератора по ключевым отраслевым и международным проблемам. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Путин указал на способ решения ближневосточного конфликта&quot;Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Иерусалиме Восточном, невозможно решить проблему в целом. &lt;...&gt; Поселенческая политика, кроме этого, еще ряд составляющих привели вот в конечном итоге к взрыву насилия. То, что происходит, — это ужасно&quot;."Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно. Не использовали эти механизмы".Всем уже понятно, что Россия не рухнет&quot;Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий&quot;.Украина получает миллиарды за транзит российского газа&quot;Отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну послушайте, она же деньги получает из Европы — ежемесячно четыре-пять миллиардов долларов, ну частично из США, но в значительной степени из Европы&quot;.Европе не хватает здравого смысла&quot;Европа вполне могла бы сказать: ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно — поддерживать нашу экономику. Нет. &lt;...&gt; Почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя? &lt;...&gt; Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии? Здравого объяснения не существует&quot;.&quot;Северный поток — 2&quot; — это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать все на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит&quot;.Запад внес беспорядок на глобальный энергорынок&quot;Действия некоторых наших коллег, западных элит, внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять&quot;.Антироссийские санкции подорвали экономику ЕС &quot;Европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну не полностью, но пытаются это сделать — отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. &lt;...&gt; Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на околонулевой отметке. &lt;...&gt; А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне&quot;.Внутренний рынок — в приоритете&quot;Наш базовый приоритет — это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну: речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости&quot;."Ключевое условие для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка — это стабильность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Как вы знаете, в последние месяцы мы столкнулись со скачком цен на бензин и дизельное топливо. Правительство приняло ряд решений".Россия утроит производство СПГ"У России также масштабные планы в области СПГ. В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое — до 100 миллионов тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает шесть триллионов рублей. Очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику".Участники СВО получат субсидии на газификацию&quot;Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно — внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов&quot;.ТЭК в России развивается успешно&quot;Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, в территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан&quot;.&quot;В Мурманске запущен центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Первая плавучая платформа для сжижения газа стартовала. Стартовая линия проекта &quot;Артик СПГ — 2&quot;.
https://ria.ru/20231011/ukraina-1902054248.html
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РИА Новости
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Выступление Путина на пленарном заседании РЭН
Выступление Путина на пленарном заседании РЭН
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Путин: экономика Евросоюза находится на "нулевой отметке"
Путин: экономика Евросоюза находится на "нулевой отметке"
2023-10-11T15:50
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Путин: "В приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям"
Путин: "В приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям"
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форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021, владимир путин, энергетика
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021, Владимир Путин, Энергетика

"Приоритет на национальный рынок": Путин выступил на РЭН

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" и ответил на вопросы модератора по ключевым отраслевым и международным проблемам. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

Путин указал на способ решения ближневосточного конфликта

«

"Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Иерусалиме Восточном, невозможно решить проблему в целом. <...> Поселенческая политика, кроме этого, еще ряд составляющих привели вот в конечном итоге к взрыву насилия. То, что происходит, — это ужасно".

«
"Созданы механизмы урегулирования. Но Соединенные Штаты пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно. Не использовали эти механизмы".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Всем уже понятно, что Россия не рухнет

«

"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя
Владимир Путин

Украина получает миллиарды за транзит российского газа

«

"Отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну послушайте, она же деньги получает из Европы — ежемесячно четыре-пять миллиардов долларов, ну частично из США, но в значительной степени из Европы".

Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин не исключил, что Украина все еще пользуется российским газом
Вчера, 16:10

Европе не хватает здравого смысла

«

"Европа вполне могла бы сказать: ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно — поддерживать нашу экономику. Нет. <...> Почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя? <...> Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии? Здравого объяснения не существует".

«

"Северный поток — 2" — это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать все на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя
Владимир Путин
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин: "Газпром" справляется, несмотря на прекращение поставок в Европу
Вчера, 16:19

Запад внес беспорядок на глобальный энергорынок

«

"Действия некоторых наших коллег, западных элит, внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Антироссийские санкции подорвали экономику ЕС

«

"Европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну не полностью, но пытаются это сделать — отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. <...> Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на околонулевой отметке. <...> А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Внутренний рынок — в приоритете

«

"Наш базовый приоритет — это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну: речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости".

«
"Ключевое условие для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка — это стабильность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Как вы знаете, в последние месяцы мы столкнулись со скачком цен на бензин и дизельное топливо. Правительство приняло ряд решений".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
  • Вторая стратегическая задача — создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки.
  • Третий приоритет — полный технологический, кадровый и финансовый суверенитет в ТЭК.
  • Четвертое направление — расширение географии экспорта.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на энергорынки, заявил Путин
Вчера, 15:40

Россия утроит производство СПГ

«
"У России также масштабные планы в области СПГ. В ближайшее десятилетие его выпуск должен вырасти втрое — до 100 миллионов тонн в год. Планируемый объем инвестиций превышает шесть триллионов рублей. Очень важно, чтобы российские проекты реализовали свое конкурентное преимущество на рынке, включая эффективную логистику".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Участники СВО получат субсидии на газификацию

«

"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно — внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин рассказал о программе социальной газификации в России
Вчера, 15:32

ТЭК в России развивается успешно

«

"Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, в территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан".

«

"В Мурманске запущен центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Первая плавучая платформа для сжижения газа стартовала. Стартовая линия проекта "Артик СПГ — 2".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
 
Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2021Владимир ПутинЭнергетика
 
 
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