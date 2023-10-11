"Приоритет на национальный рынок": Путин выступил на РЭН

Путин указал на способ решения ближневосточного конфликта
"Без решения фундаментальных политических вопросов, главным из которых является создание суверенного Палестинского государства со столицей в Иерусалиме Восточном, невозможно решить проблему в целом. <...> Поселенческая политика, кроме этого, еще ряд составляющих привели вот в конечном итоге к взрыву насилия. То, что происходит, — это ужасно".
Всем уже понятно, что Россия не рухнет
"Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий".
Украина получает миллиарды за транзит российского газа
"Отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Смотрите, мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает, транзит идет, наш газ в Европе получают. Украина взяла закрыла второй маршрут. Ну послушайте, она же деньги получает из Европы — ежемесячно четыре-пять миллиардов долларов, ну частично из США, но в значительной степени из Европы".
Европе не хватает здравого смысла
"Европа вполне могла бы сказать: ну, маршрут-то откройте быстро, нам это нужно — поддерживать нашу экономику. Нет. <...> Почему по одному маршруту можно транспортировать газ в Европу, а по-другому нельзя? <...> Зачем нужно некоторым экономикам Европы себя так вести, в том числе экономике Германии? Здравого объяснения не существует".
"Северный поток — 2" — это напрямую в Германию, одна нитка не пострадала. Это 27,5 миллиарда кубических метров по году, достаточно только нажать кнопку, но для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать все на 30% больше и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну это их выбор, значит".
Запад внес беспорядок на глобальный энергорынок
"Действия некоторых наших коллег, западных элит, внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти. Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять".
Антироссийские санкции подорвали экономику ЕС
"Европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Ну не полностью, но пытаются это сделать — отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза. <...> Они сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится на околонулевой отметке. <...> А промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне".
Внутренний рынок — в приоритете
"Наш базовый приоритет — это обеспечение национального рынка, достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем подчеркну: речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан. Будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости".
- Вторая стратегическая задача — создание максимальной добавленной стоимости, развитие глубокой переработки.
- Третий приоритет — полный технологический, кадровый и финансовый суверенитет в ТЭК.
- Четвертое направление — расширение географии экспорта.
Россия утроит производство СПГ
Участники СВО получат субсидии на газификацию
"Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку, а именно — внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов".
ТЭК в России развивается успешно
"Несмотря на вызовы и трудности, российский ТЭК, наши компании развиваются успешно. Уверенно обеспечивают национальную энергетическую безопасность, создают основы для наших долгосрочных планов: в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, в территориальном, транспортном, инфраструктурном развитии страны, в повышении качества жизни граждан".
"В Мурманске запущен центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Первая плавучая платформа для сжижения газа стартовала. Стартовая линия проекта "Артик СПГ — 2".