https://ria.ru/20231011/energorynok-1902031634.html

Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин

Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023

Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин

Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной, это сказывается на всей мировой экономике, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T15:02

2023-10-11T15:02

2023-10-11T15:18

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной, это сказывается на всей мировой экономике, сообщил президент России Владимир Путин."Действия некоторых наших коллег, западных элит внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти, негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять, причем делать это, конечно, приходится ответственным участникам рынка", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

https://ria.ru/20231011/evrosoyuz-1902030087.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин