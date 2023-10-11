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Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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15:02 11.10.2023 (обновлено: 15:18 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/energorynok-1902031634.html
Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин
Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин
Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной, это сказывается на всей мировой экономике, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T15:02
2023-10-11T15:18
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной, это сказывается на всей мировой экономике, сообщил президент России Владимир Путин."Действия некоторых наших коллег, западных элит внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти, негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять, причем делать это, конечно, приходится ответственным участникам рынка", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
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экономика, владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, заявил Путин

Путин: Запад внес беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Действия Запада внесли беспорядок в глобальный энергорынок, включая нефтяной, это сказывается на всей мировой экономике, сообщил президент России Владимир Путин.
"Действия некоторых наших коллег, западных элит внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти, негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять, причем делать это, конечно, приходится ответственным участникам рынка", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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