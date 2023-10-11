https://ria.ru/20231011/energopotreblenie-1901929227.html

В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России

В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 11.10.2023

В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России

Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:10

2023-10-11T10:10

2023-10-11T10:10

экономика

россия

москва

евгений грабчак

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. "По потреблению за 9 месяцев - рост 1,2% по состоянию на 9 октября, или 0,86 в абсолютном значении. С начала месяца - минус 0,6%", - сказал он. Замминистра отметил, что данные с начала октября приведены без учета температурного фактора. "Потребление чуть-чуть у нас падает, тепло было. Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230523/elektrichestvo-1873484010.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, евгений грабчак