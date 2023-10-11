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В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 11.10.2023
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10:10 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/energopotreblenie-1901929227.html
В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России
В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России - РИА Новости, 11.10.2023
В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России
Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:10
2023-10-11T10:10
экономика
россия
москва
евгений грабчак
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели. "По потреблению за 9 месяцев - рост 1,2% по состоянию на 9 октября, или 0,86 в абсолютном значении. С начала месяца - минус 0,6%", - сказал он. Замминистра отметил, что данные с начала октября приведены без учета температурного фактора. "Потребление чуть-чуть у нас падает, тепло было. Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, евгений грабчак
Экономика, Россия, Москва, Евгений Грабчак
В Минэнерго сообщили о росте энергопотребления в России

Энергопотребление в России с начала года выросло на 1,2 процента

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Энергопотребление в России сначала года выросло на 1,2%, в октябре пока снижение на 0,6% без учета температурного фактора, сообщил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак журналистам в кулуарах Российской энергетической недели.
"По потреблению за 9 месяцев - рост 1,2% по состоянию на 9 октября, или 0,86 в абсолютном значении. С начала месяца - минус 0,6%", - сказал он.
Замминистра отметил, что данные с начала октября приведены без учета температурного фактора. "Потребление чуть-чуть у нас падает, тепло было. Сейчас холодная неделя пошла, минус 0,6% обнулится", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМоскваЕвгений Грабчак
 
 
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