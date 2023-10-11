https://ria.ru/20231011/elektrotaksi-1902061254.html
Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе
Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе - РИА Новости, 11.10.2023
Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе
В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:32
2023-10-11T16:32
2023-10-11T16:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889245411_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_67de3f59dcb42758e9d7a5901291fcec.jpg
ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, для реализации проекта в бюджете региона на текущий год предусмотрено 20 миллионов рублей. В следующем году сумма увеличится до 50 миллионов рублей.Артамонов отметил, что способствовать развитию липецкого электротакси должно расширение сети электрозаправок. К концу 2024 года их число в регионе составит более 20."Вводим областную субсидию по стимулированию приобретения электромобилей в такси. Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тысяч рублей", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231006/atom-1901033594.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, авто
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Авто
ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, для реализации проекта в бюджете региона на текущий год предусмотрено 20 миллионов рублей. В следующем году сумма увеличится до 50 миллионов рублей.
Артамонов
отметил, что способствовать развитию липецкого электротакси должно расширение сети электрозаправок. К концу 2024 года их число в регионе составит более 20.
"Вводим областную субсидию по стимулированию приобретения электромобилей в такси. Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тысяч рублей", — сказал Артамонов.
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