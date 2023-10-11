https://ria.ru/20231011/elektrotaksi-1902061254.html

Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе

Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе - РИА Новости, 11.10.2023

Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе

В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T16:32

2023-10-11T16:32

2023-10-11T16:32

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

авто

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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, для реализации проекта в бюджете региона на текущий год предусмотрено 20 миллионов рублей. В следующем году сумма увеличится до 50 миллионов рублей.Артамонов отметил, что способствовать развитию липецкого электротакси должно расширение сети электрозаправок. К концу 2024 года их число в регионе составит более 20."Вводим областную субсидию по стимулированию приобретения электромобилей в такси. Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тысяч рублей", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231006/atom-1901033594.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, авто