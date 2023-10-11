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Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе - РИА Новости, 11.10.2023
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Липецкая область
 
16:32 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/elektrotaksi-1902061254.html
Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе
Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе - РИА Новости, 11.10.2023
Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе
В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T16:32
2023-10-11T16:32
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
авто
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, для реализации проекта в бюджете региона на текущий год предусмотрено 20 миллионов рублей. В следующем году сумма увеличится до 50 миллионов рублей.Артамонов отметил, что способствовать развитию липецкого электротакси должно расширение сети электрозаправок. К концу 2024 года их число в регионе составит более 20."Вводим областную субсидию по стимулированию приобретения электромобилей в такси. Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тысяч рублей", — сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, авто
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Авто

Липецкие власти поддержат развитие электротакси в регионе

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПассажиры с багажом и автомобили такси
Пассажиры с багажом и автомобили такси - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЛИПЕЦК, 11 окт – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект по поддержке электротакси, который предполагает компенсирование транспортным компаниям покупку электромобилей марки Evolute, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, для реализации проекта в бюджете региона на текущий год предусмотрено 20 миллионов рублей. В следующем году сумма увеличится до 50 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что способствовать развитию липецкого электротакси должно расширение сети электрозаправок. К концу 2024 года их число в регионе составит более 20.
"Вводим областную субсидию по стимулированию приобретения электромобилей в такси. Поддерживать будем, конечно же, липецкие электромобили. За каждое купленное таксопарком авто марки Evolute компенсируем до 350 тысяч рублей", — сказал Артамонов.
Первый функциональный образец отечественного электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновАвто
 
 
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