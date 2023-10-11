https://ria.ru/20231011/elektrichki-1901969364.html

На Курском направлении назначат дополнительные электрички

На Курском направлении назначат дополнительные электрички - РИА Новости, 11.10.2023

На Курском направлении назначат дополнительные электрички

Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) назначает дополнительные электрички на Курском направлении в связи с приостановкой движения от Люблино до Дубровки, РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:58

2023-10-11T11:58

2023-10-11T12:14

московская железная дорога

ржд

происшествия

москва

центральная пригородная пассажирская компания

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) назначает дополнительные электрички на Курском направлении в связи с приостановкой движения от Люблино до Дубровки, сообщила компания в своем Telegram-канале."В связи с приостановкой движения на участке от станции Люблино до Дубровки Люблинско-Дмитровской линии метро МЖД совместно с ЦППК назначает дополнительные электропоезда на Курском направлении МЖД", - говорится в сообщении.Данная мера позволит сократить вдвое интервал движения в дневное время до 5-6 минут и обеспечить вывоз всех пассажиров. Электрички будут следовать от станции МЖД Люблино в сторону Москвы по маршруту МЦД-2, уточнили в компании.

https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московская железная дорога, ржд, происшествия, москва, центральная пригородная пассажирская компания