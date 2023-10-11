https://ria.ru/20231011/elektrichki-1901969364.html
На Курском направлении назначат дополнительные электрички
На Курском направлении назначат дополнительные электрички - РИА Новости, 11.10.2023
На Курском направлении назначат дополнительные электрички
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) назначает дополнительные электрички на Курском направлении в связи с приостановкой движения от Люблино до Дубровки, РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:58
2023-10-11T11:58
2023-10-11T12:14
московская железная дорога
ржд
происшествия
москва
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД) назначает дополнительные электрички на Курском направлении в связи с приостановкой движения от Люблино до Дубровки, сообщила компания в своем Telegram-канале."В связи с приостановкой движения на участке от станции Люблино до Дубровки Люблинско-Дмитровской линии метро МЖД совместно с ЦППК назначает дополнительные электропоезда на Курском направлении МЖД", - говорится в сообщении.Данная мера позволит сократить вдвое интервал движения в дневное время до 5-6 минут и обеспечить вывоз всех пассажиров. Электрички будут следовать от станции МЖД Люблино в сторону Москвы по маршруту МЦД-2, уточнили в компании.
https://ria.ru/20231011/metro-1901946899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская железная дорога, ржд, происшествия, москва, центральная пригородная пассажирская компания
Московская железная дорога, РЖД, Происшествия, Москва, Центральная пригородная пассажирская компания
На Курском направлении назначат дополнительные электрички
На МЦД-2 назначат дополнительные электрички из-за аварии в метро