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Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
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14:43 11.10.2023 (обновлено: 15:22 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
Экономика России проходит этап структурной трансформации, а ТЭК переживает глубинные изменения, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:43
2023-10-11T15:22
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экономика России проходит этап структурной трансформации, а ТЭК переживает глубинные изменения, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.По его словам, место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает глубинные, необратимые процессы, насколько эффективно умеет отстаивать свой экономический, промышленный технологический и энергетические суверенитеты, перестраивает инвестиционные, торговые и кооперационные связи."Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России. Меняются география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина, появляются совершенно новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса. Российский ТЭК также переживает глубинные изменения. Они затрагивают все направления работы: добычу и переработку энергоресурсов, сервис и логистику, взаимодействие с зарубежными партнерами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231011/tek-1902029338.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин

Путин: экономика России проходит этап структурной реформации

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экономика России проходит этап структурной трансформации, а ТЭК переживает глубинные изменения, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
По его словам, место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает глубинные, необратимые процессы, насколько эффективно умеет отстаивать свой экономический, промышленный технологический и энергетические суверенитеты, перестраивает инвестиционные, торговые и кооперационные связи.
"Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России. Меняются география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина, появляются совершенно новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса. Российский ТЭК также переживает глубинные изменения. Они затрагивают все направления работы: добычу и переработку энергоресурсов, сервис и логистику, взаимодействие с зарубежными партнерами", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
Вчера, 14:54
 
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