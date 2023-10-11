https://ria.ru/20231011/ekonomika-1902024255.html
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин - РИА Новости, 11.10.2023
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
Экономика России проходит этап структурной трансформации, а ТЭК переживает глубинные изменения, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T14:43
2023-10-11T14:43
2023-10-11T15:22
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экономика России проходит этап структурной трансформации, а ТЭК переживает глубинные изменения, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.По его словам, место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает глубинные, необратимые процессы, насколько эффективно умеет отстаивать свой экономический, промышленный технологический и энергетические суверенитеты, перестраивает инвестиционные, торговые и кооперационные связи."Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России. Меняются география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина, появляются совершенно новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса. Российский ТЭК также переживает глубинные изменения. Они затрагивают все направления работы: добычу и переработку энергоресурсов, сервис и логистику, взаимодействие с зарубежными партнерами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231011/tek-1902029338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Экономика России проходит структурную реформацию, заявил Путин
Путин: экономика России проходит этап структурной реформации
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Экономика России проходит этап структурной трансформации, а ТЭК переживает глубинные изменения, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели.
По его словам, место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает глубинные, необратимые процессы, насколько эффективно умеет отстаивать свой экономический, промышленный технологический и энергетические суверенитеты, перестраивает инвестиционные, торговые и кооперационные связи.
"Такой этап структурной трансформации сейчас проходит и экономика России. Меняются география внешней торговли, параметры занятости, отраслевая картина, появляются совершенно новые рыночные перспективы у малого и среднего бизнеса. Российский ТЭК также переживает глубинные изменения. Они затрагивают все направления работы: добычу и переработку энергоресурсов, сервис и логистику, взаимодействие с зарубежными партнерами", - сказал Путин
.
Путин поручил ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации