https://ria.ru/20231011/dolg-1901929977.html

Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам

Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам - РИА Новости, 11.10.2023

Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам

Судебные приставы Перми нагрянули на свадьбу, чтобы взыскать крупный долг с невесты, ей пришлось расплатиться деньгами, подаренными гостями, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T10:16

2023-10-11T10:16

2023-10-11T10:16

происшествия

пермь

россия

пермский край

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

hyundai creta

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УФА, 11 окт – РИА Новости. Судебные приставы Перми нагрянули на свадьбу, чтобы взыскать крупный долг с невесты, ей пришлось расплатиться деньгами, подаренными гостями, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю. В сообщении поясняется, что в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району находилось исполнительное производство о взыскании с 44-летней местной жительницы задолженности по кредитным платежам в размере более 370 тысяч рублей. В добровольном порядке гражданка долг не погашала, официального источника дохода не имела. На ее автомобиль Hyundai был наложен арест. Приставы с представителем взыскателя выехали по месту жительства неплательщицы. Гражданку застали дома в разгар шумного застолья. Оказалось, что накануне женщина вышла замуж и молодожены в компании родственников и друзей празднуют второй день свадьбы, информирует пресс-служба. "Судебные приставы уведомили должницу о причине своего визита и приступили к оформлению необходимых процессуальных документов. Во избежание конфуза в присутствии гостей торжества и чтобы не лишиться автомобиля, пермячка расплатилась с долгом деньгами, подаренными на свадьбу. Она перевела по предоставленным реквизитам 420 тысяч рублей", - говорится в релизе ведомства.

https://ria.ru/20230530/nalogi-1875071970.html

https://ria.ru/20230315/khakasiya-1857968850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пермь, россия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), hyundai creta