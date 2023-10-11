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Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам - РИА Новости, 11.10.2023
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10:16 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/dolg-1901929977.html
Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам
Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам - РИА Новости, 11.10.2023
Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам
Судебные приставы Перми нагрянули на свадьбу, чтобы взыскать крупный долг с невесты, ей пришлось расплатиться деньгами, подаренными гостями, сообщили в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T10:16
2023-10-11T10:16
происшествия
пермь
россия
пермский край
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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УФА, 11 окт – РИА Новости. Судебные приставы Перми нагрянули на свадьбу, чтобы взыскать крупный долг с невесты, ей пришлось расплатиться деньгами, подаренными гостями, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю. В сообщении поясняется, что в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району находилось исполнительное производство о взыскании с 44-летней местной жительницы задолженности по кредитным платежам в размере более 370 тысяч рублей. В добровольном порядке гражданка долг не погашала, официального источника дохода не имела. На ее автомобиль Hyundai был наложен арест. Приставы с представителем взыскателя выехали по месту жительства неплательщицы. Гражданку застали дома в разгар шумного застолья. Оказалось, что накануне женщина вышла замуж и молодожены в компании родственников и друзей празднуют второй день свадьбы, информирует пресс-служба. "Судебные приставы уведомили должницу о причине своего визита и приступили к оформлению необходимых процессуальных документов. Во избежание конфуза в присутствии гостей торжества и чтобы не лишиться автомобиля, пермячка расплатилась с долгом деньгами, подаренными на свадьбу. Она перевела по предоставленным реквизитам 420 тысяч рублей", - говорится в релизе ведомства.
https://ria.ru/20230530/nalogi-1875071970.html
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происшествия, пермь, россия, пермский край, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), hyundai creta
Происшествия, Пермь, Россия, Пермский край, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Hyundai Creta
Пермячка подаренными на свадьбу деньгами оплатила долг приставам

Пермячка отдала подаренные деньги пришедшим на свадьбу приставам

© iStock.com / Oleg ElkovДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Деньги. Архивное фото
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УФА, 11 окт – РИА Новости. Судебные приставы Перми нагрянули на свадьбу, чтобы взыскать крупный долг с невесты, ей пришлось расплатиться деньгами, подаренными гостями, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю.
В сообщении поясняется, что в отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району находилось исполнительное производство о взыскании с 44-летней местной жительницы задолженности по кредитным платежам в размере более 370 тысяч рублей.
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В добровольном порядке гражданка долг не погашала, официального источника дохода не имела. На ее автомобиль Hyundai был наложен арест. Приставы с представителем взыскателя выехали по месту жительства неплательщицы. Гражданку застали дома в разгар шумного застолья. Оказалось, что накануне женщина вышла замуж и молодожены в компании родственников и друзей празднуют второй день свадьбы, информирует пресс-служба.
"Судебные приставы уведомили должницу о причине своего визита и приступили к оформлению необходимых процессуальных документов. Во избежание конфуза в присутствии гостей торжества и чтобы не лишиться автомобиля, пермячка расплатилась с долгом деньгами, подаренными на свадьбу. Она перевела по предоставленным реквизитам 420 тысяч рублей", - говорится в релизе ведомства.
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ПроисшествияПермьРоссияПермский крайФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Hyundai Creta
 
 
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