https://ria.ru/20231011/destabilizatsiya-1902139100.html

Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации

Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации - РИА Новости, 11.10.2023

Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в республике этой весной и якобы не отказалась от этих намерений... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T22:31

2023-10-11T22:31

2023-10-11T22:31

в мире

молдавия

майя санду

нато

европейский совет

владимир зеленский

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в республике этой весной и якобы не отказалась от этих намерений. Никаких доказательств или фактов, подтверждающих это, молдавский лидер не привела. Москва в начале года опровергала подобные обвинения Санду и называла их попыткой переключить внимание своих граждан с собственных проблем. Президент Санду в марте заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Существовал план по дестабилизации ситуации и изменению конституционного порядка при помощи людей, представляющих здесь интересы РФ... Это не значит, что попыток больше не будет, может быть, не совсем так. Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов, у нас достаточно доказательств и случаев такого рода и дезинформации, пропаганды", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova, но доказательств не предоставила. По ее словам, кто бы ни придумал подобные планы, инициатива их реализации якобы исходит от Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики. В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности Молдавии. Также она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Ранее молдавский президент в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.

https://ria.ru/20231011/ugroza-1902099271.html

https://ria.ru/20231010/moldaviya-1901745517.html

молдавия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, нато, европейский совет, владимир зеленский, россия, москва, сергей лавров, politico