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Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации - РИА Новости, 11.10.2023
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22:31 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/destabilizatsiya-1902139100.html
Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации
Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации - РИА Новости, 11.10.2023
Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в республике этой весной и якобы не отказалась от этих намерений... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T22:31
2023-10-11T22:31
в мире
молдавия
майя санду
нато
европейский совет
владимир зеленский
россия
москва
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в республике этой весной и якобы не отказалась от этих намерений. Никаких доказательств или фактов, подтверждающих это, молдавский лидер не привела. Москва в начале года опровергала подобные обвинения Санду и называла их попыткой переключить внимание своих граждан с собственных проблем. Президент Санду в марте заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство. "Существовал план по дестабилизации ситуации и изменению конституционного порядка при помощи людей, представляющих здесь интересы РФ... Это не значит, что попыток больше не будет, может быть, не совсем так. Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов, у нас достаточно доказательств и случаев такого рода и дезинформации, пропаганды", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova, но доказательств не предоставила. По ее словам, кто бы ни придумал подобные планы, инициатива их реализации якобы исходит от Москвы. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики. В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности Молдавии. Также она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности. Ранее молдавский президент в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://ria.ru/20231011/ugroza-1902099271.html
https://ria.ru/20231010/moldaviya-1901745517.html
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в мире, молдавия, майя санду, нато, европейский совет, владимир зеленский, россия, москва, сергей лавров, politico
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО, Европейский совет, Владимир Зеленский, Россия, Москва, Сергей Лавров, Politico
Молдавия обвиняет Россию в подготовке попыток дестабилизации ситуации

Санду: Россия планировала дестабилизировать ситуацию в Молдавии этой весной

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в республике этой весной и якобы не отказалась от этих намерений. Никаких доказательств или фактов, подтверждающих это, молдавский лидер не привела. Москва в начале года опровергала подобные обвинения Санду и называла их попыткой переключить внимание своих граждан с собственных проблем.
Президент Санду в марте заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете заявил, что украинская разведка перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии, украинская сторона предупредила молдавское руководство.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Санду впервые назвала Россию самой большой угрозой нацбезопасности Молдавии
Вчера, 18:10
«
"Существовал план по дестабилизации ситуации и изменению конституционного порядка при помощи людей, представляющих здесь интересы РФ... Это не значит, что попыток больше не будет, может быть, не совсем так. Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов, у нас достаточно доказательств и случаев такого рода и дезинформации, пропаганды", - заявила Санду в эфире телеканала TVR Moldova, но доказательств не предоставила.
По ее словам, кто бы ни придумал подобные планы, инициатива их реализации якобы исходит от Москвы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну используют в антироссийских целях. Нарастание обвинений в адрес РФ он связал с желанием руководства Молдавии отвести от себя обвинения в неудачах социально-экономической политики.
В среду Санду на брифинге по итогам заседания Высшего совета безопасности заявила об увеличении расходов на оборону республики, а также, что стратегическое партнерство с США станет ключевым аспектом национальной стратегии безопасности Молдавии. Также она назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности.
Ранее молдавский президент в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступает оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Экс-премьер Молдавии обвинил власти страны в попытках расколоть общество
10 октября, 13:14
 
В миреМолдавияМайя СандуНАТОЕвропейский советВладимир ЗеленскийРоссияМоскваСергей ЛавровPolitico
 
 
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