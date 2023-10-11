https://ria.ru/20231011/desantniki-1901919132.html

Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском

Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском - РИА Новости, 11.10.2023

Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском

Двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе,... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:59

2023-10-11T08:59

2023-10-11T09:19

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК (ДНР), 11 окт - РИА Новости. Двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости. "На бахмутском (артемовском – ред.) направлении мы заблудились и пришли на позиции к вашим, добровольно сдались - и все. Проводник не пошел, он знал дорогу только до половины… Нам сказали: "туда идите, там повернете" - и все, там что-то должно было быть. Блиндаж или что-то. Я не знаю", - рассказал агентству сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук. Его сослуживец Александр Геращенко пояснил, что украинское командование не ориентируется на местности и отправляют бойцов занимать позиции, не производя предварительно разведку, некоторые украинские военнослужащие в связи с этим отказываются выполнять приказы и идти на позиции. По его словам, в данном случае на позиции отказался идти проводник, а также гранатометчик. "На мясо, просто запускают людей на мясо - и все. Потому что они (украинское командование – ред.) не думают мозгами... Сама местность <…> - кто там может быть, кто может не быть. Просто отправляют проверять - и все", - сказал Геращенко. Пленный пояснил, что часто киевских военных отправляют на позиции, с которых потом из-за обстрелов невозможно выйти для ротации по две недели. "Невозможно зайти, постоянно стреляют. Выходим (с позиций – ред.) по девять, по 15 дней - не можем выйти", - пояснил украинский военнослужащий. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20231009/vsu-1901426908.html

https://ria.ru/20231011/soledar-1901917386.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Просто запускают людей на мясо": двое бойцов ВСУ сдались в плен под Артемовском Двое военнослужащих 77-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском. Рассказали, что заблудились без проводника, пришли к российским позициям и добровольно сдались. 2023-10-11T08:59 true PT2M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

артемовск, донецкая народная республика