https://ria.ru/20231011/desantniki-1901919132.html
Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском
Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском - РИА Новости, 11.10.2023
Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском
Двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе,... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:59
2023-10-11T08:59
2023-10-11T09:19
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921309_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23f4b2f6e98473e380591bcb7a1e7ba9.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 11 окт - РИА Новости. Двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости. "На бахмутском (артемовском – ред.) направлении мы заблудились и пришли на позиции к вашим, добровольно сдались - и все. Проводник не пошел, он знал дорогу только до половины… Нам сказали: "туда идите, там повернете" - и все, там что-то должно было быть. Блиндаж или что-то. Я не знаю", - рассказал агентству сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук. Его сослуживец Александр Геращенко пояснил, что украинское командование не ориентируется на местности и отправляют бойцов занимать позиции, не производя предварительно разведку, некоторые украинские военнослужащие в связи с этим отказываются выполнять приказы и идти на позиции. По его словам, в данном случае на позиции отказался идти проводник, а также гранатометчик. "На мясо, просто запускают людей на мясо - и все. Потому что они (украинское командование – ред.) не думают мозгами... Сама местность <…> - кто там может быть, кто может не быть. Просто отправляют проверять - и все", - сказал Геращенко. Пленный пояснил, что часто киевских военных отправляют на позиции, с которых потом из-за обстрелов невозможно выйти для ротации по две недели. "Невозможно зайти, постоянно стреляют. Выходим (с позиций – ред.) по девять, по 15 дней - не можем выйти", - пояснил украинский военнослужащий. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20231009/vsu-1901426908.html
https://ria.ru/20231011/soledar-1901917386.html
артемовск
донецкая народная республика
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901921309_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_daec4e5ca12b8da20137e56ef92b4ca1.jpg
"Просто запускают людей на мясо": двое бойцов ВСУ сдались в плен под Артемовском
Двое военнослужащих 77-й аэромобильной бригады ВСУ сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском. Рассказали, что заблудились без проводника, пришли к российским позициям и добровольно сдались.
2023-10-11T08:59
true
PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика
Двое десантников 77-й бригады ВСУ сдались в плен под Артемовском
Двое десантников 77-й бригады ВСУ заблудились и сдались в плен под Артемовском
АРТЕМОВСК (ДНР), 11 окт - РИА Новости. Двое бойцов 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВС Украины сдались в плен бойцам 1-й гвардейской танковой армии ЗВО под Артемовском в Донбассе, сообщает корреспондент РИА Новости.
"На бахмутском (артемовском – ред.) направлении мы заблудились и пришли на позиции к вашим, добровольно сдались - и все. Проводник не пошел, он знал дорогу только до половины… Нам сказали: "туда идите, там повернете" - и все, там что-то должно было быть. Блиндаж или что-то. Я не знаю", - рассказал агентству сдавшийся в плен боец 77-й бригады Артур Бойчук.
Его сослуживец Александр Геращенко пояснил, что украинское командование не ориентируется на местности и отправляют бойцов занимать позиции, не производя предварительно разведку, некоторые украинские военнослужащие в связи с этим отказываются выполнять приказы и идти на позиции. По его словам, в данном случае на позиции отказался идти проводник, а также гранатометчик.
"На мясо, просто запускают людей на мясо - и все. Потому что они (украинское командование – ред.) не думают мозгами... Сама местность <…> - кто там может быть, кто может не быть. Просто отправляют проверять - и все", - сказал Геращенко.
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Пленный пояснил, что часто киевских военных отправляют на позиции, с которых потом из-за обстрелов невозможно выйти для ротации по две недели.
"Невозможно зайти, постоянно стреляют. Выходим (с позиций – ред.) по девять, по 15 дней - не можем выйти", - пояснил украинский военнослужащий.
Артемовск
- крупный город в Донбассе
к северу от Донецка
- по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву
территории ДНР
. Был освобожден 20 мая 2023 года. В настоящее время город полностью находится под контролем российских войск. За Артемовском
проходит линия фронта, на этом участке идут ожесточенные бои.
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