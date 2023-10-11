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В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года - РИА Новости, 11.10.2023
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08:05 11.10.2023 (обновлено: 08:20 11.10.2023)
https://ria.ru/20231011/byudzhet-1901912629.html
В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года
В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года - РИА Новости, 11.10.2023
В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве сформирован проект городского бюджета на 2024-2026 годы, 50% расходов будет направлено... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T08:05
2023-10-11T08:20
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве сформирован проект городского бюджета на 2024-2026 годы, 50% расходов будет направлено на соцподдержку москвичей."Сформировали проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия", - рассказал Собянин.Он отметил, что 44% расходов выделят на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования."Продолжим оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей. Крупнейшей городской программой останется "Столичное здравоохранение" - бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей", - рассказал Собянин.Мэр отметил, что запустят новую масштабную программу обновления столичных школ, а также в два раза ускорят реализацию Программы реновации. Кроме того, сохранят все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний.
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москва, сергей собянин, экономика
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Экономика
В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года

Собянин: в Москве сформировали проект городского бюджета на 2024-2026 годы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве сформирован проект городского бюджета на 2024-2026 годы, 50% расходов будет направлено на соцподдержку москвичей.
«
"Сформировали проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия", - рассказал Собянин.
Он отметил, что 44% расходов выделят на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования.
"Продолжим оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей. Крупнейшей городской программой останется "Столичное здравоохранение" - бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что запустят новую масштабную программу обновления столичных школ, а также в два раза ускорят реализацию Программы реновации. Кроме того, сохранят все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний.
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