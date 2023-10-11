https://ria.ru/20231011/byudzhet-1901912629.html

В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года

В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года - РИА Новости, 11.10.2023

В Москве сформировали проект городского бюджета до 2026 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве сформирован проект городского бюджета на 2024-2026 годы, 50% расходов будет направлено... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T08:05

2023-10-11T08:05

2023-10-11T08:20

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москва

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве сформирован проект городского бюджета на 2024-2026 годы, 50% расходов будет направлено на соцподдержку москвичей."Сформировали проект городского бюджета на 2024–2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия", - рассказал Собянин.Он отметил, что 44% расходов выделят на строительство и реконструкцию метро, дорог, больниц, школ, детских садов и других городских объектов, приобретение нового оборудования."Продолжим оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей. Крупнейшей городской программой останется "Столичное здравоохранение" - бесплатные лекарства, профилактика заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь, реконструкция и строительство больниц и поликлиник и многое другое для поддержания здоровья и хорошего самочувствия москвичей", - рассказал Собянин.Мэр отметил, что запустят новую масштабную программу обновления столичных школ, а также в два раза ускорят реализацию Программы реновации. Кроме того, сохранят все программы поддержки предпринимателей и производственных компаний.

https://ria.ru/20231011/pensiya-1901913844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, экономика