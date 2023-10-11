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Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области
Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области - РИА Новости, 11.10.2023
Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области
Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:26
2023-10-11T11:26
2023-10-11T11:28
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил защитников.
https://ria.ru/20231004/belgorod-1900327285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области
Богомаз: украинский БПЛА самолетного типа сбили на подлете к Брянску