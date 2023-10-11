https://ria.ru/20231011/bpla-1901958006.html

Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области

Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области - РИА Новости, 11.10.2023

Богомаз раскрыл подробности о сбитом беспилотнике в Брянской области

Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:26

2023-10-11T11:26

2023-10-11T11:28

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен на подлете к Брянску силами ПВО, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. "Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте, и поблагодарил защитников.

https://ria.ru/20231004/belgorod-1900327285.html

брянская область

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Влада Копылова

брянская область, александр богомаз