https://ria.ru/20231011/biometriya-1901893360.html
Юрист объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков
Юрист объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков - РИА Новости, 11.10.2023
Юрист объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков
Мобильные приложения банков начали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T03:18
2023-10-11T03:18
2023-10-11T03:18
технологии
биометрия
россия
банки
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Мобильные приложения банков начали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода в формат биометрических данных. Можно ли отказаться от передачи такой информации, агентству "Прайм" рассказала юрист Анна Никитова.До 30 сентября, по требованию закона, банки действительно были обязаны уведомить граждан о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации (ЕБС)."Если ранее кредитные организации делали биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета и хранили их в своих информационных системах, то теперь они обязаны направить эти данные в ЕБС", - говорит Никитова.Однако, банки, как и любая другая организация, должны получить сознательное и однозначное согласие клиента. Уведомление и получение согласия в мобильном приложении – достаточные действия для передачи информации в ЕБС.Если клиент не хочет, чтобы его биометрические персональные данные использовались банком, либо были направлены в ЕБС необходимо предоставить в МФЦ или непосредственно в банк письменный отказ от обработки и передачи такой информации.Таким же образом могут быть отозваны и ранее предоставленные согласия.
https://ria.ru/20230913/biometriya-1896165452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, биометрия, россия, банки
Технологии, Биометрия, Россия, Банки
Юрист объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков
Юрист Никитова: нужно обращаться в МФЦ для отказа от передачи биометрии банкам
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости.
Мобильные приложения банков начали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, для перевода в формат биометрических данных. Можно ли отказаться от передачи такой информации, агентству "Прайм"
рассказала юрист Анна Никитова.
До 30 сентября, по требованию закона, банки действительно были обязаны уведомить граждан о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации (ЕБС).
«
"Если ранее кредитные организации делали биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета и хранили их в своих информационных системах, то теперь они обязаны направить эти данные в ЕБС", - говорит Никитова.
Однако, банки, как и любая другая организация, должны получить сознательное и однозначное согласие клиента. Уведомление и получение согласия в мобильном приложении – достаточные действия для передачи информации в ЕБС.
Если клиент не хочет, чтобы его биометрические персональные данные использовались банком, либо были направлены в ЕБС необходимо предоставить в МФЦ или непосредственно в банк письменный отказ от обработки и передачи такой информации.
Таким же образом могут быть отозваны и ранее предоставленные согласия.
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