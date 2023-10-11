https://ria.ru/20231011/bespilotniki-1901910413.html
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки БПЛА в Брянской области
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки БПЛА в Брянской области - РИА Новости, 11.10.2023
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки БПЛА в Брянской области
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника Украины самолетного типа над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T07:42
2023-10-11T07:42
2023-10-11T07:48
специальная военная операция на украине
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безопасность
украина
брянская область
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника Украины самолетного типа над Брянской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."В течение ночи 11 октября пресечены две попытки киевского режима совершить террористические атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области", - заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20231010/bespilotnik-1901738567.html
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россия, безопасность, украина, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Брянская область
В Минобороны рассказали об отражении ночной атаки БПЛА в Брянской области
Минобороны: ПВО ночью уничтожила в Брянской области два БПЛА ВСУ