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Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023
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13:31 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/beseda-1902002575.html
Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии
Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023
Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии
Контакты глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии не осуществлялись с прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T13:31
2023-10-11T13:31
мария захарова
швейцария
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии не осуществлялись с прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале, комментируя утверждения швейцарской стороны о якобы состоявшемся диалоге в сентябре в Нью-Йорке. Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке". "Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", - написала Захарова.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html
https://ria.ru/20230927/reeksport-1898987479.html
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мария захарова, швейцария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
Мария Захарова, Швейцария, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии

Захарова: беседа глав МИД РФ и Швейцарии состоялась год назад

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии не осуществлялись с прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале, комментируя утверждения швейцарской стороны о якобы состоявшемся диалоге в сентябре в Нью-Йорке.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке".
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МИД ответил на антироссийский проект Стратегии внешней политики Швейцарии
7 октября, 16:58
"Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", - написала Захарова.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.
Танк Leopard 2 швейцарской армии - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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27 сентября, 16:07
 
Мария ЗахароваШвейцарияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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