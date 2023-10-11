Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии
Захарова: беседа глав МИД РФ и Швейцарии состоялась год назад
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии не осуществлялись с прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале, комментируя утверждения швейцарской стороны о якобы состоявшемся диалоге в сентябре в Нью-Йорке.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке".
"Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", - написала Захарова.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.