https://ria.ru/20231011/beseda-1902002575.html

Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии

Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии - РИА Новости, 11.10.2023

Захарова высмеяла сообщение о беседе глав МИД России и Швейцарии

Контакты глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии не осуществлялись с прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T13:31

2023-10-11T13:31

2023-10-11T13:31

мария захарова

швейцария

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Контакты глав внешнеполитических ведомств России и Швейцарии не осуществлялись с прошлого года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале, комментируя утверждения швейцарской стороны о якобы состоявшемся диалоге в сентябре в Нью-Йорке. Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что двусторонний диалог между Швейцарией и Россией сильно ограничен, но не полностью прерван. По его утверждению, главы МИД Швейцарии и России Иньяцио Кассис и Сергей Лавров "провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке". "Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла - отношения по вине Берна обрушены. Ален, придумайте историю поправдоподобнее", - написала Захарова.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20231007/strategiya-1901179405.html

https://ria.ru/20230927/reeksport-1898987479.html

швейцария

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, швейцария, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров