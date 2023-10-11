https://ria.ru/20231011/avianosets-1902128273.html

Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля

Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля - РИА Новости, 11.10.2023

Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля

США пока не приняли решения о переброске к берегам Израиля второго авианосца, но он движется через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T20:45

2023-10-11T20:45

2023-10-11T21:06

в мире

израиль

сша

джон кирби

дуайт эйзенхауэр

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/10/1491121053_0:264:5161:3167_1920x0_80_0_0_c0df811dd5adfc835fb1d8252650eed9.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США пока не приняли решения о переброске к берегам Израиля второго авианосца, но он движется через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В восточной части Средиземноморья находится авианосец "Джеральд Форд" вместе с ракетным крейсером и несколькими эсминцами, чтобы, как объясняют в Белом доме, сдержать радикальные силы в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа."Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в восточном Средиземноморье второй авианосец. Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец - ред.) движется в этом направлении", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он сообщил, что в соответствии с ранее утвержденными планами в зону ответственность Европейского командования Пентагона выдвигается авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" со своей ударной группой.

https://ria.ru/20231010/potryaseniya-1901847621.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, джон кирби, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году