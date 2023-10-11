https://ria.ru/20231011/avianosets-1902128273.html
Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля
Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля - РИА Новости, 11.10.2023
Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля
США пока не приняли решения о переброске к берегам Израиля второго авианосца, но он движется через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T20:45
2023-10-11T20:45
2023-10-11T21:06
в мире
израиль
сша
джон кирби
дуайт эйзенхауэр
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США пока не приняли решения о переброске к берегам Израиля второго авианосца, но он движется через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.В восточной части Средиземноморья находится авианосец "Джеральд Форд" вместе с ракетным крейсером и несколькими эсминцами, чтобы, как объясняют в Белом доме, сдержать радикальные силы в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа."Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в восточном Средиземноморье второй авианосец. Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец - ред.) движется в этом направлении", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.Он сообщил, что в соответствии с ранее утвержденными планами в зону ответственность Европейского командования Пентагона выдвигается авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" со своей ударной группой.
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в мире, израиль, сша, джон кирби, дуайт эйзенхауэр, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джон Кирби, Дуайт Эйзенхауэр, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Белый дом ответил на вопрос о размещении второго авианосца возле Израиля
Белый дом: США пока не приняли решение о размещении 2-го авианосца возле Израиля
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США пока не приняли решения о переброске к берегам Израиля второго авианосца, но он движется через Атлантику в Средиземное море, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
В восточной части Средиземноморья находится авианосец "Джеральд Форд" вместе с ракетным крейсером и несколькими эсминцами, чтобы, как объясняют в Белом доме, сдержать радикальные силы в регионе от вмешательства в конфликт в секторе Газа.
"Я видел сообщения в прессе, что мы приняли окончательное решение разместить в восточном Средиземноморье второй авианосец. Никаких оперативных решений такого рода принято не было, но он (авианосец - ред.) движется в этом направлении", - сказал Кирби на брифинге для СМИ.
Он сообщил, что в соответствии с ранее утвержденными планами в зону ответственность Европейского командования Пентагона
выдвигается авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" со своей ударной группой.
Эксперт: поддержка США Израиля может вызвать потрясения на Ближнем Востоке