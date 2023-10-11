https://ria.ru/20231011/aviabaza-1902233314.html
Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы
Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы - РИА Новости, 12.10.2023
Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте в Киргизии 12 октября,... РИА Новости, 12.10.2023
2023-10-11T17:05
2023-10-11T17:05
2023-10-12T13:15
россия
киргизия
садыр жапаров
владимир путин
безопасность
юрий ушаков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте в Киргизии 12 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Программой визита предусматривается участие Путина и Жапарова в торжественном мероприятии, это очень важно, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Киргизской Республике. Она расположена в населенном пункте Кант", - сказал он журналистам. Ушаков отметил, что эта база играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности во всей Центральной Азии. "Будет торжественное мероприятие, в ходе которого представители военных отчитаются и по поводу участия в маневрах по линии ОДКБ. Маневры проводятся на территории Киргизии с 9 по 13 октября под девизом "Нерушимое братство-2023", - сказал помощник президента России.
https://ria.ru/20231011/pvo-1901961188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин, безопасность, юрий ушаков
Россия, Киргизия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Безопасность, Юрий Ушаков
Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы
Ушаков: Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия авиабазы "Кант"
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте в Киргизии 12 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"Программой визита предусматривается участие Путина и Жапарова в торжественном мероприятии, это очень важно, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Киргизской Республике. Она расположена в населенном пункте Кант", - сказал он журналистам.
Ушаков отметил, что эта база играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности во всей Центральной Азии.
"Будет торжественное мероприятие, в ходе которого представители военных отчитаются и по поводу участия в маневрах по линии ОДКБ. Маневры проводятся на территории Киргизии с 9 по 13 октября под девизом "Нерушимое братство-2023", - сказал помощник президента России.
Парламент Киргизии одобрил создание объединенной системы ПВО с Россией