https://ria.ru/20231011/aviabaza-1902233314.html

Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы

Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы - РИА Новости, 12.10.2023

Путин и Жапаров примут участие в праздновании 20-летия российской авиабазы

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте в Киргизии 12 октября,... РИА Новости, 12.10.2023

2023-10-11T17:05

2023-10-11T17:05

2023-10-12T13:15

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садыр жапаров

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров примут участие в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы в Канте в Киргизии 12 октября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "Программой визита предусматривается участие Путина и Жапарова в торжественном мероприятии, это очень важно, посвященном 20-летию российской военной авиабазы в Киргизской Республике. Она расположена в населенном пункте Кант", - сказал он журналистам. Ушаков отметил, что эта база играет важную роль в поддержании стабильности и безопасности во всей Центральной Азии. "Будет торжественное мероприятие, в ходе которого представители военных отчитаются и по поводу участия в маневрах по линии ОДКБ. Маневры проводятся на территории Киргизии с 9 по 13 октября под девизом "Нерушимое братство-2023", - сказал помощник президента России.

https://ria.ru/20231011/pvo-1901961188.html

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Кирилл Волков

россия, киргизия, садыр жапаров, владимир путин, безопасность, юрий ушаков