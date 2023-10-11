https://ria.ru/20231011/antifashisty-1901964862.html

Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады

Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 11.10.2023

Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады

Словацкий союз борцов-антифашистов считает неприемлемым, что такие люди, как нацист Ярослав Хунка, который был приглашен в парламенте Канады, остаются в этой... РИА Новости, 11.10.2023

2023-10-11T11:47

2023-10-11T11:47

2023-10-11T11:47

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ярослав хунка

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БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Словацкий союз борцов-антифашистов считает неприемлемым, что такие люди, как нацист Ярослав Хунка, который был приглашен в парламенте Канады, остаются в этой стране безнаказанными. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. "Словацкий союз борцов-антифашистов крайне негативно воспринимает прием члена 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунку - ред.) на полях канадского парламента... Это добровольческое подразделение состояло главным образом из этнических украинцев и перед капитуляцией нацистской Германии было переименовано в Первую украинскую дивизию. Мы протестуем против мероприятий, которые восхваляют действия преступников, которые принимали участие в убийствах не только евреев и поляков, но и словаков", - заявили РИА Новости в организации. По мнению Словацкого союза борцов-антифашистов, "неприемлемо, что такие люди как Ярослав Гунько могут в Канаде действовать безнаказанно". "У нас есть информация о том, что это далеко не единственный нацистский преступник, который избежал заслуженного наказания в Канаде. Словацкий союз борцов-антифашистов и в дальнейшем будет привлекать внимание к подобным случаям. Мы не можем допустить, чтобы прошлое и историческая правда о Второй мировой войне были забыты", - отметили в организации. Добровольческая дивизия "Галичина" войск СС, в которой служил Хунка, комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать собственную ответственность за чествование в парламенте страны нациста, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.

https://ria.ru/20231009/kanada-1901502044.html

https://ria.ru/20231005/arkhivy-1900578905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, канада, ярослав хунка, словакия