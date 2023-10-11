Рейтинг@Mail.ru
Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 11.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 11.10.2023
https://ria.ru/20231011/antifashisty-1901964862.html
Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады
Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады - РИА Новости, 11.10.2023
Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады
Словацкий союз борцов-антифашистов считает неприемлемым, что такие люди, как нацист Ярослав Хунка, который был приглашен в парламенте Канады, остаются в этой... РИА Новости, 11.10.2023
2023-10-11T11:47
2023-10-11T11:47
в мире
канада
ярослав хунка
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Словацкий союз борцов-антифашистов считает неприемлемым, что такие люди, как нацист Ярослав Хунка, который был приглашен в парламенте Канады, остаются в этой стране безнаказанными. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. "Словацкий союз борцов-антифашистов крайне негативно воспринимает прием члена 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунку - ред.) на полях канадского парламента... Это добровольческое подразделение состояло главным образом из этнических украинцев и перед капитуляцией нацистской Германии было переименовано в Первую украинскую дивизию. Мы протестуем против мероприятий, которые восхваляют действия преступников, которые принимали участие в убийствах не только евреев и поляков, но и словаков", - заявили РИА Новости в организации. По мнению Словацкого союза борцов-антифашистов, "неприемлемо, что такие люди как Ярослав Гунько могут в Канаде действовать безнаказанно". "У нас есть информация о том, что это далеко не единственный нацистский преступник, который избежал заслуженного наказания в Канаде. Словацкий союз борцов-антифашистов и в дальнейшем будет привлекать внимание к подобным случаям. Мы не можем допустить, чтобы прошлое и историческая правда о Второй мировой войне были забыты", - отметили в организации. Добровольческая дивизия "Галичина" войск СС, в которой служил Хунка, комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать собственную ответственность за чествование в парламенте страны нациста, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.
https://ria.ru/20231009/kanada-1901502044.html
https://ria.ru/20231005/arkhivy-1900578905.html
канада
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_466:0:2066:1200_1920x0_80_0_0_5f2ec7e75aff34724796573f70b61fc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, ярослав хунка, словакия
В мире, Канада, Ярослав Хунка, Словакия
Словацкие антифашисты осудили появление нациста в парламенте Канады

Словацкие антифашисты: безнаказанность нацистов в Канаде неприемлема

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 11 окт - РИА Новости. Словацкий союз борцов-антифашистов считает неприемлемым, что такие люди, как нацист Ярослав Хунка, который был приглашен в парламенте Канады, остаются в этой стране безнаказанными.
На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.
"Словацкий союз борцов-антифашистов крайне негативно воспринимает прием члена 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунку - ред.) на полях канадского парламента... Это добровольческое подразделение состояло главным образом из этнических украинцев и перед капитуляцией нацистской Германии было переименовано в Первую украинскую дивизию. Мы протестуем против мероприятий, которые восхваляют действия преступников, которые принимали участие в убийствах не только евреев и поляков, но и словаков", - заявили РИА Новости в организации.
По мнению Словацкого союза борцов-антифашистов, "неприемлемо, что такие люди как Ярослав Гунько могут в Канаде действовать безнаказанно".
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Канада не ответила на ноту посольства России из-за чествования нациста
9 октября, 13:55
"У нас есть информация о том, что это далеко не единственный нацистский преступник, который избежал заслуженного наказания в Канаде. Словацкий союз борцов-антифашистов и в дальнейшем будет привлекать внимание к подобным случаям. Мы не можем допустить, чтобы прошлое и историческая правда о Второй мировой войне были забыты", - отметили в организации.
Добровольческая дивизия "Галичина" войск СС, в которой служил Хунка, комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать собственную ответственность за чествование в парламенте страны нациста, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Трюдо заявил, что власти Канады изучат архивы комиссии по делам нацистов
5 октября, 04:24
 
В миреКанадаЯрослав ХункаСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала